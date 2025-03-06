 
الخميس 2025-03-06 04:07 م
 

لص أمريكي يبتلع مجوهرات بقيمة 770 ألف دولار في محاولة لإخفاء جريمته

قرل
تعبيرية
 
الخميس، 06-03-2025 02:22 م

الوكيل الإخباري-   في حادثة غير مألوفة، شهدت إحدى المدن الأمريكية عملية سرقة غريبة، حيث أقدم رجل على الاستيلاء على مجوهرات باهظة الثمن من متجر "تيفاني آند كو".

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في 26 فبراير/ شباط الماضي، دخل جايثان لورانس جيلدر، البالغ من العمر 32 عامًا، إلى المتجر، وتمكن من سرقة زوجين من الأقراط المرصعة بالألماس، بلغت قيمة أحدهما 160 ألف دولار، بينما وصلت قيمة الآخر إلى 609.5 ألف دولار. كما استولى على خاتم فخم بلغت قيمته 587 ألف دولار.


بعد تنفيذ السرقة، حاول اللص الفرار، ولكن الشرطة طاردته وتمكنت من القبض عليه بعد مطاردة قصيرة. وعند إخضاعه للفحص الطبي داخل مركز الاحتجاز، كشفت الأشعة السينية عن وجود المجوهرات داخل معدته، ما أكد محاولته إخفاء الجريمة بطريقة غير معتادة.


وفقًا لتقارير الشرطة، اعترف جيلدر بفعلته وأعرب عن ندمه، مشيرًا إلى أنه كان من الأفضل له أن يتخلص من المجوهرات بدلًا من ابتلاعها. كما تبين أن لديه سجلًا إجراميًا حافلًا، حيث تورط في سرقة متجر "تيفاني آند كو" في تكساس عام 2022، ويواجه حاليًا 48 مذكرة اعتقال نشطة في ولاية كولورادو.


على الرغم من محاولته تنفيذ خطته الملتوية، إلا أن الأسلوب غير التقليدي لم ينقذه من الاعتقال، ليصبح حديث الرأي العام في الولاية.

 

العين الإخبارية 

 
 
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