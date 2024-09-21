"لص البنوك الملثم " في قبضة السلطات التونسية

وتمكنت الوحدات الأمنية من إلقاء القبض على الشاب المشتبه بتورطه بالسطو على فرع بنكي في حي "لاكانيا"، في العاصمة التونسية قبل أيام.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس قد أذنت بمباشرة التحقيقات اللازمة للكشف عن ملابسات عملية سطو تعرض لها البنك الواقع في منطقة " الوردية"، إذ عمد شاب من سكان "جبل الجلود" إلى اقتحام الفرع البنكي وهو ملثم، واستولى على مبلغ مالي قدره حوالي عشرة آلاف دينار ولاذ بالفرار.
وتشير التحريات الأولية إلى أنه كان يعتزم الاستعانة بالمسروقات في عملية هجرة غير شرعية بحرا إلى أوروبا.
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