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"لص البنوك الملثم " في قبضة السلطات التونسية

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 21-09-2024 03:40 م

الوكيل الإخباري-   لم تمضِ سوى أيام قليلة حتى تمكنت السلطات التونسية من القبض على "لص البنوك" الملثم، الذي تورط في حادثة سطو مؤخراً، وفق موقع إذاعة موزاييك التونسية.

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وتمكنت الوحدات الأمنية من إلقاء القبض على الشاب المشتبه بتورطه بالسطو على فرع بنكي في حي "لاكانيا"، في العاصمة التونسية قبل أيام. 


وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس قد أذنت بمباشرة التحقيقات اللازمة للكشف عن ملابسات عملية سطو تعرض لها البنك الواقع في منطقة " الوردية"، إذ عمد شاب من سكان "جبل الجلود" إلى اقتحام الفرع البنكي وهو ملثم، واستولى على مبلغ مالي قدره حوالي عشرة آلاف دينار ولاذ بالفرار.

 

وتم في البداية تحديد هوية المشتبه به قبل أن تُرَاقَب تحركاته، إلى أن أُلْقِي القبض عليه داخل منزله في جهة "جبل الجلود"، والتحفظ على المبلغ المالي المسروق بحوزته.


 وتشير التحريات الأولية إلى أنه كان يعتزم الاستعانة بالمسروقات في عملية هجرة غير شرعية بحرا إلى أوروبا. 

 
gnews

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