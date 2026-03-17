الثلاثاء 2026-03-17 06:59 م

لصٌ "منحوس"... توفي بعدما علق على عمود كهرباء في تركيا!

لصٌ "منحوس"... توفي بعدما علق على عمود كهرباء في تركيا!
تعبيرية
 
الثلاثاء، 17-03-2026 10:55 ص
الوكيل الإخباري-   فوجئ سكان أحد أحياء مدينة بورصة التركية برجل يتدلى من عمود كهرباء رئيسي بعدما صعقه التيار، خلال محاولة سرقة خطرة جداً.اضافة اعلان



وأظهر مقطع فيديو رافعتين ورجال إنقاذ خلال إنزال الرجل، من أعلى العمود الحديدي الذي علق فيه.

كما كشفت الفرق الطبية التي عاينت الرجل أنه فارق الحياة متأثراً بصعقة كهرباء قوية فوق العمود.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ن

الأكثر مشاهدة