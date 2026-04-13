لص يعلق داخل نافذة عيادة طبيب والشرطة تتدخل لإنقاذه في الهند

تعبيرية
 
الإثنين، 13-04-2026 11:36 ص
الوكيل الإخباري-   شهدت ولاية أوتار براديش حادثة غير مألوفة، بعدما انتهت محاولة اقتحام عيادة طبية باحتجاز قاصر داخل نافذة المبنى، ما استدعى تدخل فرق الإنقاذ في وقت متأخر من الليل.اضافة اعلان


ووفق ما أورده موقع إنديا توداي، وقعت الحادثة في منطقة إنديرابورام بمدينة غازي آباد، حيث حاول الشاب التسلل إلى عيادة طبيب قلب عبر فتحة ضيقة في إحدى النوافذ، لكنه علق أثناء المحاولة وبقي غير قادر على الحركة.

وخلال احتجازه، حاول الشاب لفت الانتباه عبر إحداث ضجيج، ما دفع العاملين في المكان إلى اكتشافه وإبلاغ السلطات.

وعلى الفور، وصلت الشرطة إلى الموقع، لكنها لم تتمكن من تحريره بسبب ضيق الفتحة وتعقيد الوضع، ما استدعى استدعاء فرق الإطفاء والإنقاذ.

وبحسب السلطات، تمكنت فرق الإنقاذ من تحرير الشاب بعد تفكيك جزء من النافذة باستخدام معدات خاصة، دون تسجيل إصابات خطيرة.

وتمت إحالة الشاب إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات، قبل نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوص الطبية اللازمة.
 
 


المرأة والجمال أبرز فراشي المكياج التي لا غنى عنها في حقيبتكِ

