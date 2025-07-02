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لطلاب الثانوية العامة.. حيلة بسيطة للتركيز والتغلب على حرارة الصيف

قرلب
تعبيرية
 
الأربعاء، 02-07-2025 09:17 ص

الوكيل الإخباري-   تُشكل درجات الحرارة المرتفعة هذه الأيام تحديًا كبيرًا لطلاب الثانوية العامة، خاصة مع تزامنها مع فترة الامتحانات، إذ لا تؤثر حرارة الجو فقط على راحة الجسم، بل تمتد تأثيراتها لتشمل القدرة الذهنية، مما يضعف التركيز والاستيعاب ويزيد الشعور بالخمول.

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ووفقًا لدراسة نشرتها جامعة Harvard Medical School، فإن ارتفاع حرارة الجسم يحدّ من تدفق الدم إلى المخ، مما يقلل من النشاط الذهني ويُضعف القدرة على استرجاع المعلومات أثناء المذاكرة.


وفي هذا السياق، يُمكن للطلاب اللجوء إلى حيلة بسيطة وفعّالة للتغلب على حرارة الصيف وتعزيز التركيز، وهي تطبيق الكمادات الباردة على مؤخرة الرقبة والجبهة.


خطوات التطبيق:
بلّل قطعة قماش نظيفة بماء بارد جدًا.
ضعها على مؤخرة الرقبة أو الجبهة لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة.
يمكن تكرار العملية كل ساعة خلال فترات المذاكرة الطويلة.


وفي حال عدم توفر الكمادات، يمكن استخدام زجاجة مياه مجمدة ملفوفة بفوطة صغيرة وتطبيقها بنفس الطريقة. هذه الوسيلة البسيطة تساعد على خفض حرارة الجسم سريعًا، وتنشط الدورة الدموية، وتقلل من الشعور بالنعاس والإجهاد الناتج عن الحر، مما يعيد النشاط والتركيز الذهني في وقت قصير.


ويُعد التبريد الموضعي أحد أفضل الحلول للتغلب على الإجهاد الحراري، دون الحاجة لاستخدام أجهزة تبريد مكلفة.

 

الوطن 

 
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