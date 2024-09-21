لعبة غميضة تنتهي بمأساة في ناميبيا .. وفاة أربعة أطفال داخل ثلاجة

الوكيل الإخباري- في حادثة مأساوية هزت منطقة زامبيزي في شمال شرق ناميبيا، لقي أربعة أطفال حتفهم أثناء لعبهم لعبة الغميضة، بعد أن علقوا داخل ثلاجة قديمة، دون أن يدركوا الخطر الذي يهدد حياتهم.

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أعلنت السلطات الناميبية يوم الثلاثاء أن الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين أربعة وستة أعوام، اختنقوا داخل الثلاجة التي لم يكن بالإمكان فتحها من الداخل.



لعبة غميضة تتحول إلى كارثة

ما بدأ كلعبة بريئة بين الأطفال تحول بسرعة إلى مأساة مؤلمة. أثناء لعبهم الغميضة، اختار الأطفال الثلاجة المهملة كمكان للاختباء، دون أن يدركوا أن الثلاجة تحتوي على قفل من الخارج. وعندما دخلوا إليها، وجدوا أنفسهم محاصرين دون وسيلة للخروج.



وفقًا لقائد شرطة منطقة زامبيزي، ظل الأطفال عالقين داخل الثلاجة لمدة ساعة ونصف، ما أدى إلى اختناقهم بسبب نقص الأكسجين والبرودة.



العثور على الأطفال

تم اكتشاف الحادث بعد أن فقدت والدة أحد الأطفال الاتصال بابنها، وبدأت تشعر بالقلق. وعندما بدأت البحث، عثرت على الثلاجة مغلقة. عند فتحها، كانت الصدمة كبيرة؛ فقد وجدت الأطفال الأربعة فاقدين للوعي. للأسف، كان اثنان منهم قد توفيا بالفعل، بينما تم نقل الطفلين الآخرين إلى المستشفى، لكن الأطباء أعلنوا وفاتهما فور وصولهما.



توعية الأطفال والوقاية ضد الخطر

ما حدث في ناميبيا يبرز أهمية التوعية المستمرة بشأن السلامة المنزلية، خاصة فيما يتعلق بالأجهزة القديمة التي قد تبدو غير ضارة، ولكنها تشكل خطرًا على الأطفال، وخاصة الفضوليين منهم.

للحد من مخاطر الحوادث المماثلة، يُنصح باتخاذ الإجراءات التالية:



التخلص الآمن من الأجهزة القديمة: يجب التخلص من الثلاجات والأجهزة القديمة الكبيرة بشكل آمن، أو إزالة الأبواب والخطافات التي قد تجعلها تشكل فخًا مغلقًا.

التوعية المستمرة: تعليم الأطفال حول المخاطر المحتملة من خلال الحوار البسيط والمباشر، وتوضيح الأماكن والأشياء التي يجب تجنبها أثناء اللعب.

الإشراف الدائم: مراقبة الأطفال بشكل منتظم خلال اللعب، خاصة عندما يكونون في الخارج أو حول أشياء قد تشكل خطرًا عليهم.