لغز جديد..اكتشاف حفر غامضة في قاع بحيرة ميشيغان

الوكيل الإخباري- عثر علماء على حفر غريبة وعميقة في قاع بحيرة ميشيغان الأمريكية.

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واكتشف باحثون عشرات الحفر الضخمة، عرضها 600 قدم، على عمق 500 قدم تحت بحيرة ميشيغان، ولكن كيفية تشكلها هناك لا تزال أمراً محيراً، وفقاً لـ"نيويورك بوست". وفي محمية ويسكونسن شيبريك كوست الوطنية البحرية التابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، تحتوي البحيرة العظيمة على لغز أكبر، وفقاً للعلماء.



في عام 2022، اكتشفت محمية ويسكونسن شيبريك كوست الوطنية البحرية من خلال السونار صوراً غير مألوفة. وفي الشهر الماضي، أُرسلت بعثة جديدة إلى قسمها من المياه على بعد 14 ميلاً جنوب شرق شيبويجان، ويسكونسن. حسبما أفاد موقع لايف ساينس، تم اكتشاف أعماق غريبة تشبه الحفر في بحيرة ميشيغان.



وقال باحثون: "هناك الآن سؤال جيولوجي يجب أخذ الاعتبار فيه، كيف تشكلت؟ ولماذا هي هناك، على وجه التحديد في قاع الصخر؟". وقال مدير متحف ويسكونسن البحري كيفن كولين: "نحن جميعاً نحك رؤوسنا متسائلين، ما الذي يمكن أن تكون عليه هذه الأشياء؟". وفي الوقت الحالي، يتحدث كولين، الذي لاحظ أن 10 إلى 15% من قاع بحيرة ميشيغان الضخم قد تم استكشافه، عن ارتباط محتمل بالوديان تحت الماء التي تشكلت بواسطة الأنهار الجليدية منذ قرون.



غير أن صائد حطام السفن المحلي بريندون بايلود، قال إنه ليس مستعداً لتسمية الظواهر تحت الماء بالحفر الآن. وقال بايلود: "أعتقد أنه من الأفضل تسميتها بالحفر"، موضحاً أنها قد تكون نتيجة لغاز محاصر أو مياه تتصاعد نحو السطح. وأضاف أن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث لفهم مصدر الحفر في قاع بحيرة ميشيغان بشكل أكبر. وقال كولين حيال الغموض والبحث المتوقع: "هذا هو جمال سرد القصص، وجمال الاستقصاء العلمي، هناك دائماً أحجار جديدة يجب اكتشافها".