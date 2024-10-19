لغز.. لصوص يسرقون 100 فردة حذاء يمنى فقط في امريكا !

ووقعت الحادثة الغريبة في متجر Sole Bros 513 في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث وجد المالك، هانتر إميغ، كومة من صناديق الأحذية المفتوحة متناثرة داخل وحول الباب المفتوح لغرفة التخزين، وفقاً لصحيفة "ميترو". ونشر إميغ على فيسبوك يوم الخميس الماضي صوراً للفوضى وطلب المساعدة في القبض على المشتبه بهم، وأظهرت صورتان عشرات صناديق الأحذية المفتوحة ومعظمها من ماركة Nike وخط Jordan.
وأظهر مقطع فيديو بالأبيض والأسود من داخل المتجر رجلاً يسلط ضوءاً على الأرفف ويحمل حفنة من الأحذية في ذراعه.
وفي مقطع فيديو آخر، تحدث الرجل الذي يرتدي الزي الداكن على هاتف محمول، وبدا أنه يعرج وهو يبتعد للخارج.
كما شارك إميغ صورة لامرأة ترتدي نظارة وسترة منقوشة وتحمل حقيبة بيضاء كبيرة. كما سُرقت من متجر إميغ في وسط مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو عدة أزواج كاملة من الأحذية، والعديد من قطع الملابس والعناصر الأخرى والممتلكات الشخصية. وعرض المتجر مكافأة للحصول على معلومات تؤدي إلى القبض على اللصوص."
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