لغز محير .. استمرار الغموض حول وفاة 5 أطفال أشقاء في مصر

وكانت الطفلة الخامسة قد توفيت يوم الأربعاء الماضي، بعد خمسة أيام من وفاة أول ثلاثة أطفال:
محمد (11 عامًا)، وريم (10 أعوام)، وعمر (7 أعوام)، يوم الجمعة، ثم وفاة الطفل الأصغر أحمد (5 أعوام) مساء السبت داخل العناية المركزة بالمستشفى.
وكانت الطفلتان فرحة (14 عامًا) ورحمة (12 عامًا) ترقدان في المستشفى لتلقي العلاج، لكن الثانية لفظت أنفاسها الأخيرة، لتلتحق بأشقائها الأربعة، في واقعة ازدادت غموضًا بعد تأكيد التحاليل الطبية التي أجرتها وزارة الصحة خلوّ الحالات من أية أمراض معدية.
وذكرت وزارة الصحة، في بيان، أن نتائج التحاليل المعملية التي أُجريت للأطفال الخمسة أثبتت خلوّهم من أي أمراض معدية، مشيرة إلى أنها أجرت تحقيقات ميدانية ومعملية دقيقة شملت زيارة منزل الأطفال والمنازل المجاورة، ومراجعة سجلات المرضى، وتحليل بيانات الأمراض المعدية.
وأضافت الوزارة أن التحاليل المعملية لعينات الدم والبول والسائل النخاعي أكدت خلوّ الحالات من أمراض مثل التهاب السحايا الفيروسي أو البكتيري، كما أن تحاليل عينات المياه من منزل الأسرة أثبتت مطابقتها للمواصفات الصحية، ولم تُسجل أية إصابات بأمراض معدية بين أفراد الأسرة أو المحيطين بهم.
وتتولى الجهات القضائية حاليًا التحقيق في أسباب الوفاة غير المرضية، وقد استمعت إلى أقوال الوالدين في الواقعة.
وزاد بيان وزارة الصحة من حيرة أسرة الأطفال، وقال شقيق والدهم: "الأسرة وجميع أهالي القرية في حيرة، ونرغب فقط في معرفة السبب".
وأضاف أن حالة الطفلة الأخيرة "فرحة" كانت مستقرة حسب إفادة الأطباء، إلا أن الأسرة مُنعت من رؤيتها خلال اليومين الماضيين لدواعٍ طبية، مما زاد من قلقهم.
وقال عمّ الأطفال في تصريحات تلفزيونية ، إن "الطفل يكون في حالة طبيعية تمامًا، يتكلم ويمشي، وفجأة تبدأ الأعراض بالظهور على شكل تعرّق وسخونة، يعقبها قيء وهبوط، ثم يدخل في نوم على السرير وينتهي الأمر بالوفاة".
وأكد أن هذه الأعراض الغامضة لم تظهر على أي شخص آخر في القرية، مشددًا على أن المأساة اقتصرت على هؤلاء الأشقاء.
وأشار أيضًا إلى أن والد الأطفال نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد ما جرى لأبنائه، مؤكدًا ظهور أعراض مشابهة عليه هو الآخر.
روسيا اليوم
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