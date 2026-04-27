"لغز محير".. اكتشاف نوع جديد من الأفاعي يجمع صفات عدة فصائل معًا

هجين أم مستقل؟
وبحسب موقع "ساينس ديلي"، بدأت القصة عندما عثر الباحثون في وسط ميانمار على مجموعة من الأفاعي الخضراء التي تحمل بقعًا غامضة على ظهورها.
في البداية، اعتقد العلماء أنهم أمام "مجموعة هجينة" ناتجة عن تزاوج نوعين معروفين هما: "أفعى الذيل الأحمر" (التي تتميز بلونها الأخضر الساطع الخالي من العلامات) و"أفعى المانغروف" (التي تكون داكنة ومبقّعة).
إلا أن التحليل الجيني الذي قاده الدكتور تشان كين أون، من معهد التنوع البيولوجي بجامعة كانساس، كشف مفاجأة؛ إذ تبيّن أن هذه الأفاعي ليست هجينة، بل تمثل سلالة تطورية منفصلة ونوعًا فريدًا بحد ذاته، رغم تشابهها الشديد والمحيّر مع الأنواع المجاورة.
ظاهرة التباين المظهري
ما يجعل "أفعى إيراوادي" (Trimeresurus ayeyarwadyensis) فريدة هو تنوع شكلها الخارجي بشكل "مراوغ"، إذ يظهر بعض أفرادها باللون الأخضر الداكن مع بقع واضحة، بينما يظهر بعضها الآخر بلون أخضر ساطع تمامًا كأفعى الذيل الأحمر، ما يجعل التمييز بينها بالعين المجردة أمرًا شبه مستحيل.
ويرجّح العلماء أن هذا الغموض يعود إلى حدوث تبادل جيني في الماضي السحيق مع الأنواع المجاورة من الشمال والجنوب، ما منح هذا النوع قدرة "تمويهية" في تركيبته الوراثية والظاهرية.
التسمية والانتشار
وسُمّيت الأفعى بهذا الاسم نسبة إلى نهر "إيراوادي"، أكبر وأهم أنهار ميانمار، حيث تتركز هذه الفصيلة في منطقة الدلتا الواقعة بين أنظمة الأنهار الحيوية في البلاد.
