الثلاثاء 2025-08-19 10:12 ص
 

لغز وفاة الطبيبة العراقية بان.. هذا ما كشفه الطبيب الشرعي

لبل
الدكتورة بان
 
الثلاثاء، 19-08-2025 09:26 ص

الوكيل الإخباري- لا تزال وفاة الطبيبة النفسية بان زياد طارق إسماعيل تثير جدلًا واسعًا في العراق، وسط تضارب الروايات بين الجهات الرسمية والرأي العام، بعد إعلان وفاتها داخل منزلها في البصرة بظروف وُصفت بـ"الغامضة".

اضافة اعلان


بان، التي كانت تدير عيادتها الخاصة وتحظى بمتابعة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، عُرفت بتقديم محتوى توعوي في الصحة النفسية.


في اليوم الأول من غيابها عن العمل، أبلغت أسرتها بأنها انتحرت، وهو ما شكك فيه كثيرون بعد ظهور تقرير طبي أولي أشار إلى آثار خنق وجروح عميقة في اليدين، إضافة إلى تعطيل كاميرات المراقبة وتأخر التبليغ عن الحادث.


هذه المعطيات دفعت ناشطين وإعلاميين إلى إطلاق حملات إلكترونية تحت وسوم مثل #بان_ليست_انتحار و**#قضية_رأي_عام**، مطالبين بتحقيق شفاف ومستقل.


ورغم إعلان مجلس القضاء الأعلى مؤخرًا غلق القضية لعدم وجود "شبهة جنائية"، إلا أن الشارع العراقي لا يزال يطالب بكشف الحقيقة، وسط قناعة متزايدة بأن بان لم تنتحر، بل قُتلت.

 

العربي

 
 
gnews

أحدث الأخبار

قوات أمن سورية

عربي ودولي سانا: مقتل عنصرين من الأمن بإطلاق نار من مجهولين في طرطوس

شاحنات تحمل مساعدات

أخبار محلية عبور 85 شاحنة مساعدات إلى غزة

عهغعغا

منوعات أطول نفس في العالم.. غواص كرواتي يحبس أنفاسه 29 دقيقة - فيديو

الذهب

أسواق ومال كم بلغ سعر الذهب عالميا الثلاثاء

لاجئون سوريون

أخبار محلية أكثر من ألف لاجئ يغادرون الأردن إلى دولة ثالثة ضمن برنامج إعادة التوطين في 2025

فغ

فن ومشاهير رولز رويس بتوقيع خاص.. يومي تخطف الأنظار بهديّة فاخرة من زوجها - فيديو

تعبيرية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الدفاع المدني

أخبار محلية اصابات بحادث سير نهاية شارع الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة