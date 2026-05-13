الأربعاء 2026-05-13 10:40 ص

لقطات مرعبة تنتهي بمعجزة.. طفل ينجو من سقوط قاتل في كولومبيا - فيديو

الأربعاء، 13-05-2026 10:01 ص

الوكيل الإخباري-   أظهرت لقطات مصورة لحظة مرعبة لطفل يبلغ من العمر عامين وهو يسقط من شرفة شقة في الطابق الثالث بمدينة بوغوتا الكولومبية، بعدما تُرك وحيدًا في المنزل من قبل والده الذي غادر لشراء السجائر.

وظهر في الفيديو الطفل متدليًا من حافة الشرفة وهو يحاول التمسك بها لعدة ثوانٍ، وسط صرخات سكان المبنى الذين تجمعوا أسفل المكان بعد ملاحظتهم أنه على وشك السقوط.

ومع فقدان الطفل قبضته وسقوطه، تمكن عدد من الأهالي من إنقاذه بعد أن شكّلوا شبكة بدائية باستخدام البطانيات والملابس السميكة لتخفيف قوة الارتطام، في حادثة وُصفت بـ"المعجزة". وتم نقل الطفل إلى المستشفى عقب الحادث، فيما أكدت الشرطة أنه لم يتعرض لإصابات خطيرة.

وقال والد الطفل لوسائل إعلام إنّه غادر الشقة لفترة قصيرة برفقة شقيقه لشراء السجائر، موضحًا أنهما فضّلا التدخين خارج المنزل بسبب وجود الطفل داخل الشقة. وأضاف أنه عند عودتهما كان الطفل قد وصل إلى الشرفة ووقعت الحادثة.

