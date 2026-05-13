لقطات مرعبة تنتهي بمعجزة.. طفل ينجو من سقوط قاتل في كولومبيا - فيديو

وظهر في الفيديو الطفل متدليًا من حافة الشرفة وهو يحاول التمسك بها لعدة ثوانٍ، وسط صرخات سكان المبنى الذين تجمعوا أسفل المكان بعد ملاحظتهم أنه على وشك السقوط.
ومع فقدان الطفل قبضته وسقوطه، تمكن عدد من الأهالي من إنقاذه بعد أن شكّلوا شبكة بدائية باستخدام البطانيات والملابس السميكة لتخفيف قوة الارتطام، في حادثة وُصفت بـ"المعجزة". وتم نقل الطفل إلى المستشفى عقب الحادث، فيما أكدت الشرطة أنه لم يتعرض لإصابات خطيرة.
وقال والد الطفل لوسائل إعلام إنّه غادر الشقة لفترة قصيرة برفقة شقيقه لشراء السجائر، موضحًا أنهما فضّلا التدخين خارج المنزل بسبب وجود الطفل داخل الشقة. وأضاف أنه عند عودتهما كان الطفل قد وصل إلى الشرفة ووقعت الحادثة.
The incident happened in Bogota, Colombia, as neighbors with blankets and jackets lined the apartment to try to catch the 2-year-old dangling from the balcony.… pic.twitter.com/Gepa4m4xnH
