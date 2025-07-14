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لقطات نادرة لسيارة بوتين من الداخل (فيديو)

56قفغ
سيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أوروس"
 
الإثنين، 14-07-2025 09:41 ص

الوكيل الإخباري-   أظهر مقطع فيديو نُشر مؤخرًا لمحة من داخل سيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الفاخرة من طراز "أوروس"، والتي بدت كمقصورة اجتماعات متنقلة على عجلات.

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الفيديو الذي صوّره الصحفي الروسي بافيل زاروبين خلال رحلة عمل إلى مدينة تولياتي، يُظهر المقصورة الداخلية للسيارة، مزوّدة بإضاءة فاخرة ومساحة واسعة، حيث ظهر بوتين وهو يصفها بأنها "مريحة وكبيرة"، ويستخدمها للتواصل المباشر مع محاوريه لتوفير الوقت.


"أوروس"، وهي أول علامة تجارية روسية للسيارات الفاخرة، نتجت عن مشروع "كورتيج" الذي ينفذه معهد "نامي" الحكومي الروسي بدعم من صندوق "توازن" الإماراتي وشركة "سوليرز". وقد جُمعت تسميتها من كلمتي "أوروم" (ذهب باللاتينية) و**"روس"** (إشارة إلى روسيا).


وتشبه السيارة في تصميمها الخارجي سيارات فاخرة بريطانية مثل رولز رويس فانتوم، ما يعكس طموح موسكو في تطوير صناعة سيارات فاخرة وطنية ترقى للمنافسة العالمية.

 

 

 

 

ارم نيوز 

 
 
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