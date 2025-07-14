لقطات نادرة لسيارة بوتين من الداخل (فيديو)

الفيديو الذي صوّره الصحفي الروسي بافيل زاروبين خلال رحلة عمل إلى مدينة تولياتي، يُظهر المقصورة الداخلية للسيارة، مزوّدة بإضاءة فاخرة ومساحة واسعة، حيث ظهر بوتين وهو يصفها بأنها "مريحة وكبيرة"، ويستخدمها للتواصل المباشر مع محاوريه لتوفير الوقت.
"أوروس"، وهي أول علامة تجارية روسية للسيارات الفاخرة، نتجت عن مشروع "كورتيج" الذي ينفذه معهد "نامي" الحكومي الروسي بدعم من صندوق "توازن" الإماراتي وشركة "سوليرز". وقد جُمعت تسميتها من كلمتي "أوروم" (ذهب باللاتينية) و**"روس"** (إشارة إلى روسيا).
وتشبه السيارة في تصميمها الخارجي سيارات فاخرة بريطانية مثل رولز رويس فانتوم، ما يعكس طموح موسكو في تطوير صناعة سيارات فاخرة وطنية ترقى للمنافسة العالمية.
-
أخبار متعلقة
-
يعتقد أنها من علامات الساعة .. هل تقترب بحيرة طبريا من الجفاف؟
-
مصرع صيدلانية وفتاة إثر سقوط سيارة في مجرى مائي بالجيزة
-
إصابات خطيرة.. دب بري يهاجم راعياً في العراق
-
المغرب.. سقوط أرجوحة يُصيب شبانا ويُثير مطالب بمراقبة السلامة
-
عرض قطعة من المريخ للبيع بـ4 ملايين دولار
-
100 مليون مشاهدة في يوم واحد.. ما حقيقة فيديو الجسر المنهارفي أوروبا!
-
بعد 3 سنوات .. كشف سر اختفاء مواطن خليجي في مصر
-
تسارع دوران الأرض يثير القلق .. هل يتحضر الكوكب لشيئ ما ؟