لقطة عفوية للرئيس السوري ووزير الخارجية تثير موجة تفاعلات - صورة

وتفاعل النشطاء مع الصورة بشكل كبير، حيث تداولها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، داعين للرئيس السوري ووزير خارجيته بالتوفيق، متمنين أن تعود سوريا لعافيتها.
الله يحفظهم ونشوف سوريا قريباً باذن الله من افضل الدول
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