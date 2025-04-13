لقطة عفوية للرئيس السوري ووزير الخارجية تثير موجة تفاعلات - صورة

الوكيل الإخباري- نشر وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني صورة "سيلفي" التقطها رئيس البلاد أحمد الشرع وهو بجانبه والبحر وراءهما، على ما يبدو بمدينة أنطاليا التركية التي تشهد "منتدى أنطاليا الدبلوماسي".

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ونشر الشيباني الصورة في حسابه على منصة "إنستغرام"، معلقا عليها بالقول: "العمل مستمر في كل الميادين".



وتفاعل النشطاء مع الصورة بشكل كبير، حيث تداولها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، داعين للرئيس السوري ووزير خارجيته بالتوفيق، متمنين أن تعود سوريا لعافيتها.



الله يحفظهم ونشوف سوريا قريباً باذن الله من افضل الدول

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روسيا اليوم