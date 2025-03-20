للعام الثامن على التوالي.. دولة هي الأسعد في العالم فمن هي الأتعس؟

الوكيل الإخباري- احتلت فنلندا المرتبة الأولى كأكثر دول العالم سعادة للعام الثامن على التوالي، وذلك وفقًا لتقرير السعادة العالمي الذي نُشر اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للسعادة.

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يُعد التقرير ثمرة شراكة بين مؤسسة جالوب لاستطلاعات الرأي، ومركز أوكسفورد لأبحاث الرفاهية، وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، حيث استند إلى تحليل البيانات المجمعة خلال الفترة من 2022 إلى 2024.



كما في العام الماضي، استمرت الدول الاسكندنافية في هيمنتها على المراكز العشرة الأولى، حيث جاءت فنلندا في المركز الأول، تليها الدنمارك وآيسلندا والسويد، بينما احتلت النرويج المركز السابع. ومن الجدير بالذكر أن هولندا عادت إلى المراكز الخمسة الأولى، بينما دخلت كل من كوستاريكا (6) والمكسيك (10) ضمن العشرة الأوائل لأول مرة في تاريخ التصنيف.



وفيما يتعلق ببقية الدول، شهدت ألمانيا تحسنًا طفيفًا في ترتيبها من المركز 24 إلى 22، بينما تراجعت الولايات المتحدة مركزًا واحدًا لتصل إلى المرتبة 24، وهو أسوأ ترتيب لها على الإطلاق.



التقرير شمل تصنيف 147 دولة، حيث احتلت أفغانستان المركز الأخير في القائمة.



ووفقًا للتقرير، منح الفنلنديون أنفسهم متوسط درجة 7.736 من 10 في تقييم حياتهم، بينما كان المتوسط في أفغانستان 1.364.



وقد حدد الباحثون عدة عوامل رئيسية تسهم في سعادة الأفراد، مثل الدعم الاجتماعي، الدخل، الحرية الصحية، ومدى انتشار الفساد.