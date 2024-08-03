للمسافرين.. تجنبوا استخدام هذا الغرض في الفنادق

ووفقًا لعالم الشعر جاكي ماكينتوش، فإن استخدام مجفف الشعر المليء بالبكتيريا والجراثيم يمكن أن يشكل مخاطر صحية كبيرة ويؤثر سلباً على صحة الشعر".
وأشار ماكينتوش إلى أن قلة تنظيف مجفف الشعر يمكن أن تتسبب في انسداد فتحات التهوية، مما يؤثر على كفاءة إخراج الحرارة وقد يؤدي إلى تلف الشعر وتكسّره. وقال: "مجففات الشعر المهملة يمكن أن تكون قنابل موقوتة تنتظر الانفجار، حيث يؤدي تراكم الغبار إلى ارتفاع درجة الحرارة، مما يزيد من خطر حرق الشعر أو فروة الرأس".
وعلى الرغم من هذه المخاوف، يمكن استخدام مجفف الشعر في الفنادق بطرق غير تقليدية، مثل القضاء على بق الفراش. وينصح الخبراء باستخدام مجفف الشعر على أعلى درجة حرارة لنفخ الهواء على طبقات المرتبة واللوح الأمامي، حيث تختبئ هذه الحشرات عادةً.
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