للمهتمين بالزهور ... تعرف على أنواعها و أشكالها و ألوانها

الوكيل الإخباري- ما أجمل الهدايا حين تكون من القلب… وتدخل مباشرة إلى القلب! وما أجمل أن تكون هذه الهدية زهورًا تستحوذ على القلب والعقل بجمال لونها ورونقها وتنسيقها!

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تعبّر الزهور بألوانها عن دفء المشاعر وجمال الحب، كما تواسي المريض وتأخذ بيد المكسور قلبه. ولذلك، تقدّم خدمة توصيل الزهور دبي هذه الخدمة التي تنقل دفء المشاعر من قلب إلى قلب، حيث يمكنك إرسال الزهور بالشكل الذي تختاره وفي الوقت الذي تفضله.



للزهور أنواع وألوان، وتعبّر عن دلالات مختلفة؛ فكل نوع يناسب شكلًا معينًا من المشاعر والمناسبات، وكل لون يحمل دلالة في داخله. لذلك، عليك أن تعكس مشاعرك في اختيار أشكال وألوان وأنواع زهور باقتك بعناية؛ إذ تعتبر باقة الزهور جزءًا من قلبك ومشاعرك، مغلفًا بشكل أنيق كهدية للطرف الآخر. فلا تبخل بقلبك ومشاعرك عند اختيار باقة الزهور في مناسبة ما، فهي تعبّر عنك في النهاية.



أنواع الزهور المختلفة وتعبيرات كل نوع



تختلف الزهور في النوع والشكل واللون والدلالة، فتجد مثلًا:



زهور التوليب: أزهار متعددة الألوان ذات شكل رومانسي، تعتبر أحيانًا رمزًا للصداقة. يعبّر الأحمر منها عن الحب المثالي ودفء المشاعر، بينما يدل اللون الأصفر منها على الحب من دون مقابل، أما اللون الوردي فيعطي حسًّا رومانسيًا أقل نسبيًا من الأحمر ويناسب الأصدقاء، في حين يعبّر اللون الأرجواني عن الوفرة والهيبة التي ترتبط بالملوك.



وتعد هولندا أكبر مورّد لزهور التوليب في العالم، ويقام معرض سنوي لزهور التوليب في العاصمة أمستردام.

زهور الأوركيد: رمز الجمال والثراء في الاختيار. يمكنك تقديمها في المناسبات السنوية والمناسبات الخاصة، فهي تعبّر عن الرفاهية والجمال الفخم، وتختلف ألوانها بين الأبيض والوردي والأرجواني والأصفر.



زهور الجوري (الورد): بالرغم من كثرة انتشارها حول العالم بألوانها المختلفة: الوردي والأحمر والأبيض والأصفر؛ إلا أنها تعد من أكثر أنواع الزهور تعبيرًا عن الرومانسية والنعومة. يمكنك استخدامها في باقات الزفاف وعيد الحب وعيد الميلاد، خاصة عند الإناث.



زهور الليليوم (الزنابق): ذات رائحة مميزة وجذابة، وشكل يخطف الأنظار، تعبّر عن الأناقة والنقاء، وهي مثالية لتزيين المناسبات الفخمة وحفلات الزفاف. يمكنك اختيارها لزوجتك لتعبر بها عن مدى حبك ونقاء مشاعرك.



زهور الأقحوان: ذات طابع مميز وفخم، يجعلها مثالية للمناسبات والاحتفالات الرسمية وحفلات التكريم. يمكنك كذلك اختيارها كهدية لمديرك في احتفالات الترقية، أو لجارك أو صديقك في احتفالات النجاح.

زهور الهيدرانجيا (الكوبية): زهور كثيفة ذات ألوان متعددة، تناسب الاحتفالات الفاخرة وحفلات الزفاف.

نصائح للحفاظ على باقة الزهور في أفضل حال لأطول فترة:



إذا وصلتك باقة من الزهور، فهذا يعني أن المرسل قد اقتطف جزءًا من مشاعره وقدّم قلبه نقيًّا في هذه الباقة. وعليك التعامل مع هذا الجزء من المشاعر بحرص وحب. لذلك، يمكنك الاحتفاظ بها في مزهرية أنيقة تناسب شكل باقتك المهداة، مملوءة بالماء المضاف إليه بعض السكر لتغذية زهور الباقة، وبضع قطرات من أي عنصر حمضي كالخل أو الليمون، مما يساعد على إطالة عمر الزهور.



عليك كذلك تغيير هذا الماء بآخر جديد بنفس المواصفات بصورة دورية كل يومين إلى ثلاثة أيام، لتجديد التغذية والتخلص من أي فطريات قد تكون بدأت في النمو، والتي قد تسبب ذبول باقتك.



احتفظ بالمزهرية والزهور في مكان جيد التهوية والإضاءة، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، التي قد تسبب سرعة ذبول وتلف أزهار باقتك.



كذلك، ننصح برش الماء على باقة زهورك بصورة دورية لترطيبها والحفاظ على لمعان لونها وجاذبيتها، والحفاظ على رطوبتها في نفس الوقت، مما يمنع ذبولها.



اعتن بباقتك بكل الحب، لتحتفظ بمشاعر المرسل، ودفء أجواء المناسبة المهداة فيها، ولتصل رسالتك لمرسل الباقة بكل الحب: "أنا أقدّر قلبك ومشاعرك المختارة والممثّلة في باقتك التي اخترتها بحب، وأرسلتها بعناية، وقد استقبلتها بنفس العناية والاهتمام لتحوز جزءًا من قلبي كذلك."

إذا كنت تبحث عن هدية مناسبة لأنثى، فلن تجد أفضل من الزهور