لماذا تزداد المشاكل بين الزوجين في أيام العطلات؟

الوكيل الإخباري- من المفترض أن تكون أيام العطلات ونهاية الأسبوع فرصة للراحة والاستجمام، لكنها تتحول في كثير من الأوقات إلى مصدر للتوتر والمشاكل بين الزوجين.



وكشف موقع "سيكولوجي توداي" أن التوتر على اختلاف أنواعه الذي يحدث طوال الأسبوع يظهر بشكل تراكمي على الزوجين خلال العطلة، مضيفا أن "الشجار يحدث نتيجة استنزاف قدرتهما على التحمل، وليس بالضرورة بسبب خلاف يستحق هذا العناء".

اضافة اعلان

ووجدت دراسة حديثة أن التوتر يؤثر على قدرة الزوجين على التأقلم أو التعامل بفعالية مع بعضهما، وقد يؤدي أيضا إلى استنزاف قدرتهما على التنظيم الذاتي.



في هذا الصدد، قالت الاختصاصية النفسية والاجتماعية، لانا قصقص، في حديثها لقناة "سكاي نيوز عربية":



متطلبات العمل ومتطلبات العائلة أصبحت عالية جدا.