 
السبت 2024-08-31 11:12 ص
 

 

لماذا تزداد المشاكل بين الزوجين في أيام العطلات؟

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 31-08-2024 10:31 ص

الوكيل الإخباري-   من المفترض أن تكون أيام العطلات ونهاية الأسبوع فرصة للراحة والاستجمام، لكنها تتحول في كثير من الأوقات إلى مصدر للتوتر والمشاكل بين الزوجين.

وكشف موقع "سيكولوجي توداي" أن التوتر على اختلاف أنواعه الذي يحدث طوال الأسبوع يظهر بشكل تراكمي على الزوجين خلال العطلة، مضيفا أن "الشجار يحدث نتيجة استنزاف قدرتهما على التحمل، وليس بالضرورة بسبب خلاف يستحق هذا العناء".

اضافة اعلان

 

ووجدت دراسة حديثة أن التوتر يؤثر على قدرة الزوجين على التأقلم أو التعامل بفعالية مع بعضهما، وقد يؤدي أيضا إلى استنزاف قدرتهما على التنظيم الذاتي.


في هذا الصدد، قالت الاختصاصية النفسية والاجتماعية، لانا قصقص، في حديثها لقناة "سكاي نيوز عربية":


متطلبات العمل ومتطلبات العائلة أصبحت عالية جدا.


لا يجب أن نكتم مشاعرنا، على الجميع معرفة إدارة المشاعر بشكل يومي، حتى لا نفجرها في أيام العطلات.
يجب أن يكون هناك حوار يومي ومتبادل بين الزوجين لمعرفة الضغوطات التي يعيشونها.
في العائلة، حاليا لا يوجد شيء اسمه وقت فراغ، لكن يجب الاهتمام أحيانا بهذا الأمر، حتى نعطي المجال لكل طرف للتنفيس عن غضبه.
الشجار يؤثر كثيرا على العلاقات على المدى القريب والطويل.
تراكم المشاكل إلى يؤدي فجوة عاطفية بين الزوجين.

 
gnews

أحدث الأخبار

من عمليات التبادل السابقة بين الجانبين

فلسطين إعلام إسرائيلي: تقدم بمفاوضات التبادل في الدوحة

قوات الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين قوات الاحتلال تحاصر منزلا في حارة الدمج بجنين

من المصدر

تكنولوجيا الفراولة.. OpenAI تقترب من إطلاق الجيل الخامس من ChatGPT

فيسبوك

تكنولوجيا خطأ تقني وراء تغيير لون أيقونة "فيسبوك"

من المصدر

منوعات زواج أميرة النرويج بـ"المشعوذ".. تفاصيل الزفاف المنتظر

تعبيرية

طب وصحة دراسة تكشف فائدة مذهلة للأطعمة المرّة

دمار في اليابان جراء إعصار "شانشان"

عربي ودولي اليابان: إلغاء 60 رحلة جوية وتحذيرات من انهيارات أرضية جراء إعصار

من المصدر

أخبار محلية "الديوان" يهنئ الملكة رانيا بعيد ميلادها



 


الأكثر مشاهدة