الثلاثاء 2026-03-24 01:40 م

لماذا تشعر بالنعاس رغم نومك ٨ ساعات؟

تعبيرية
 
الثلاثاء، 24-03-2026 12:05 م
الوكيل الإخباري-   حتى عند حصول الشخص على نوم يمتد لثماني ساعات، قد يستيقظ وهو يشعر بالخمول، ما يبيّن أن جودة النوم تفوق أهميتها مجرد عدد الساعات.



الدكتورة ويندي تروكسل، أخصائية نفسية سريرية وعالمة سلوكية، أكدت لشبكة "فوكس نيوز" أن "الكثير من الأشخاص ينامون من سبع إلى ثماني ساعات لكنهم لا يشعرون بالانتعاش عند الاستيقاظ، ويعاني نحو ثلث البالغين من نوم غير مريح".

العوامل المؤثرة في جودة النوم
أوضحت تروكسل أن هناك عدة عوامل تقلل من جودة النوم، مهما كانت مدته، أبرزها:

تناول الكافيين في وقت متأخر من اليوم.
التوتر والقلق المرتبط بالحياة اليومية.
استخدام الهاتف أو الأجهزة الإلكترونية قبل النوم.

كما ذكرت أن النساء غالبًا ما تتأثر جودة نومهن أكثر من الرجال، خصوصًا خلال فترة انقطاع الطمث، إذ يزداد احتمال الأرق واضطرابات النوم بمقدار الضعف مقارنة بالرجال.

طرق تحسين النوم تدريجيًا
لمن يحصل على ساعات نوم أقل من الموصى بها، نصحت تروكسل باتباع خطوات تدريجية، مثل زيادة مدة النوم بحوالي 15 دقيقة كل ليلة، لملاحظة تأثير ذلك على الجسم وتنظيم الساعة البيولوجية.

وأضافت أن النوم الجيد يرتبط بنمط حياة صحي يشمل:

نظامًا غذائيًا متوازنًا، مع تجنب الأطعمة الثقيلة قبل النوم.
ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، مع تجنب النشاط البدني المكثف قبل النوم مباشرة.
احترام الساعة البيولوجية الفردية، سواء كنت من محبي الاستيقاظ المبكر أو السهر، وعدم إرغام نفسك على نمط غير طبيعي.
 
 


أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة تحذير صحي هام لكل من يشرب القهوة فور الاستيقاظ

و

أخبار محلية مقترح لإلزامية مرحلة رياض الأطفال وتوفيرها مجانا بالمدارس الحكومية

الملك يؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب ويضمن أمن الدول العربية

أخبار محلية الملك يؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب ويضمن أمن الدول العربية

الصفدي وعبد العاطي يبحثان خفض التصعيد وتعزيز الحلول الدبلوماسية

أخبار محلية الصفدي وعبد العاطي يبحثان خفض التصعيد وتعزيز الحلول الدبلوماسية

توفي الممثل الأميركي نيكولاس بريندون عن عمر ناهز 54 عامًا، في خبر صادم لمحبي مسلسل "buffy the vampire slayer"، الذي اشتهر من خلاله بدور "زاندر هاريس". وأكدت عائلته في بيان رسمي أن الوفاة حدثت أثناء

فن ومشاهير وفاة ممثل شهير - صورة

وزير الطاقة الإيراني: إيران الأقل تأثرًا بأي هجمات على منشآت الطاقة

عربي ودولي وزير الطاقة الإيراني: إيران الأقل تأثرًا بأي هجمات على منشآت الطاقة

البنك الدولي: 47 ألف مزارع استفادوا من برنامج "أرضي" في الأردن

اقتصاد محلي البنك الدولي: 47 ألف مزارع استفادوا من برنامج "أرضي" في الأردن

و

أخبار محلية قبيلات تعلق على زيادة عدد أيام الدراسة في المدارس



 






الأكثر مشاهدة