لماذا تصدر روائح كريهة من الميكرويف؟ أسباب وحلول فعالة

ويشير خبراء موقع "صلحها بنفسك" إلى أن تجاهل هذه الرائحة قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة، مؤكدين أن التعامل الفوري معها يُسهم في الحفاظ على سلامة الميكرويف وضمان أدائه الأمثل.
تنظيف شامل للجهاز: باستخدام ماء دافئ وصابون لإزالة الدهون وبقايا الطعام.
تبخير الخل الأبيض: كوب ماء + ملعقة خل، تسخين لمدة 5 دقائق للتخلص من الروائح.
تبخير الليمون: نصف ليمونة في وعاء ماء، تسخين لإزالة الروائح الكريهة.
صودا الخبز: وضعها داخل الميكرويف لامتصاص الروائح بعد الاستخدام.
التهوية الجيدة: ترك باب الميكرويف مفتوحًا لعدة دقائق بعد كل استخدام.
تنظيف الأختام المطاطية: لأنها بيئة مثالية لتراكم البكتيريا والروائح.
فحص الفتحات والمرشحات بانتظام: لتجنب انسدادها وتراكم الأوساخ.
بقايا طعام محترقة: تراكم فتات الطعام أو بقع الدهون المحترقة داخل الجهاز.
تسخين أطعمة دهنية: الزيوت المتبخرة قد تشتعل مسببة الرائحة.
استخدام أواني غير مخصصة للميكرويف: مثل المعادن أو البلاستيك غير الحراري.
تشغيل الميكرويف فارغًا: يؤدي إلى سخونة زائدة قد تسبب احتراقًا.
التسخين الزائد للطعام: يؤدي إلى احتراقه وإصدار رائحة شياط مستمرة.
خلل في الأسلاك أو الدوائر الكهربائية: قد يؤدي إلى احتراق داخلي خفيف.
انسداد فتحات التهوية: يمنع تصريف الحرارة ويؤدي إلى تراكم الروائح.
تسرب السوائل: يسبب تماسًا كهربائيًا يؤدي إلى انبعاث روائح احتراق.
تلف في الفيوز أو المحرك: قد ينتج عنه ارتفاع حرارة مفرط واحتراق.
مواد غير مناسبة للتسخين: مثل الورق أو البلاستيك الرقيق.
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