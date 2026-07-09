لماذا تفضّل الفنادق الحديثة الحمامات الزجاجية؟

ويساعد الزجاج على جعل الغرف الصغيرة تبدو أكثر اتساعاً، كما يسمح بمرور الضوء الطبيعي إلى الحمام، ويمنح المكان إحساساً بالفخامة والعصرية. كذلك يسهم في تقليل استهلاك الإضاءة خلال النهار، ويُعد أسهل في التنظيف والصيانة مقارنة بالجدران التقليدية.
أما من ناحية الخصوصية، فتستخدم بعض الفنادق زجاجاً مصنفراً أو ذكياً يمكن تحويله إلى معتم، إضافة إلى الستائر والألواح المنزلقة، لتوفير الخصوصية عند الحاجة.
-
أخبار متعلقة
-
دب بري يقتحم فندقاً في الصين ويجول بين الغرف - فيديو
-
مزارع بريطاني يدخل موسوعة غينيس بلقب صاحب أكبر رأس ثوم في العالم
-
باحثون يابانيون يحولون قشور اليقطين إلى تغليف صديق للبيئة
-
السعودية تسجل أول ظهور مؤكد لعقرب الموت الأسود العربي
-
مسبار صيني يصل إلى كويكب شبيه بالقمر
-
العراق.. أب يقتل ابنه بسبب خلاف على الميراث
-
وفاة فتاة مصرية دهسًا في القاهرة أثناء توجهها إلى عملها
-
في نيبال.. فيل بري يلاحق عائلة ويجدد مأساتها بعد 12 عامًا