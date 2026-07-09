الخميس 2026-07-09 01:53 م

لماذا تفضّل الفنادق الحديثة الحمامات الزجاجية؟

ثييب
تعبيرية
 
الخميس، 09-07-2026 11:00 ص
الوكيل الإخباري-   أصبحت الحمامات المحاطة بجدران زجاجية من التصاميم الشائعة في الفنادق الحديثة، ليس لمظهرها الأنيق فقط، بل لأسباب عملية وتصميمية.اضافة اعلان


ويساعد الزجاج على جعل الغرف الصغيرة تبدو أكثر اتساعاً، كما يسمح بمرور الضوء الطبيعي إلى الحمام، ويمنح المكان إحساساً بالفخامة والعصرية. كذلك يسهم في تقليل استهلاك الإضاءة خلال النهار، ويُعد أسهل في التنظيف والصيانة مقارنة بالجدران التقليدية.

أما من ناحية الخصوصية، فتستخدم بعض الفنادق زجاجاً مصنفراً أو ذكياً يمكن تحويله إلى معتم، إضافة إلى الستائر والألواح المنزلقة، لتوفير الخصوصية عند الحاجة.
 
 


gnews

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