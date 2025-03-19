لماذا تفقد الملابس البيضاء نقاءها؟ أسباب وحلول منزلية لاستعادة بريقها

الوكيل الإخباري- مع مرور الوقت وكثرة الاستخدام والغسيل، قد تفقد الملابس البيضاء بياضها النقي نتيجة لعدة عوامل مثل تراكم الرواسب الكلسية وبقايا المنظفات والعرق. ولكن لا داعي للقلق، حيث يمكن استعادة بياض الملابس باستخدام بعض الوصفات المنزلية البسيطة دون الحاجة إلى المواد الكيميائية القوية، كما تقول مواقع مثل "غود هاوس كيبينغ" و"ذا سبروس".

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الأسباب المؤدية لاصفرار الملابس البيضاء

تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى اصفرار الملابس البيضاء، وأبرزها:

الرواسب الكلسية وبقايا المنظفات: تتراكم هذه الرواسب مع كل غسلة، خاصة عند استخدام كميات كبيرة من المنظف أو عدم شطف الملابس جيدًا.

العرق: يمكن أن تتفاعل المواد الكيميائية في العرق مع الألياف، مما يؤدي إلى تغير لون الملابس.

خلط الملابس: غسل الملابس البيضاء مع الملابس الملونة يمكن أن يتسبب في انتقال الألوان، مما يؤدي إلى ظهور بقع رمادية أو صفراء.

وصفات منزلية لاستعادة بياض الملابس

- الخل الأبيض

يُعد الخل الأبيض من أشهر الوصفات الطبيعية لتفتيح الملابس، حيث يعمل على تفكيك الرواسب وتخفيف آثار بقايا المنظفات.

طريقة الاستخدام:

اخلط نصف كوب من الخل الأبيض مع ماء دافئ.

انقع الملابس في هذا المحلول لمدة 30 دقيقة قبل غسلها.

لمعالجة البقع، ضع الخل مباشرة على المنطقة المتأثرة واتركه لبضع دقائق قبل الغسيل.

- الملح وصودا الخبز

يعمل الملح وصودا الخبز على إزالة البقع وتنظيف الألياف بعمق دون استخدام المواد الكيميائية القاسية.

طريقة الاستخدام:

الملح: أضف حوالي 50 غرامًا من الملح إلى الغسالة مع المنظف، واغسل الملابس عند درجة حرارة 60 درجة مئوية.

صودا الخبز: أضف كيسًا صغيرًا من صودا الخبز أو ملعقتين كبيرتين إلى دورة الغسل لتعزيز قوة التنظيف وإزالة الرواسب.

- أشعة الشمس

تعتبر أشعة الشمس عاملًا طبيعيًا لتبييض الملابس، خاصة الأقمشة القطنية.

طريقة الاستخدام:

يُفضل تجفيف الملابس في الهواء الطلق لتعمل الأشعة فوق البنفسجية على تبييض الأقمشة تدريجيًا.

احرص على عدم تعريض الملابس الحساسة لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة لتجنب بهتان اللون.

كيف تحافظ على بياض الملابس؟

لتجنب اصفرار الملابس منذ البداية، يُوصى باتباع النصائح التالية:

فصل الملابس: اغسل الملابس البيضاء والمعتمة بشكل منفصل لتجنب انتقال الألوان.

المنظفات المناسبة: استخدم منظفات تحتوي على مبيضات بصرية مصممة خصيصًا للحفاظ على بياض الملابس.

الجرعات الصحيحة: تأكد من استخدام الجرعة الموصى بها من المنظف، حيث أن الإفراط قد يؤدي إلى بقاء بقايا المنظفات التي تسهم في اصفرار الأقمشة مع مرور الوقت.