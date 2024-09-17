لماذا تنفجر بطارية السيارة؟
ووفقًا له، يمكن أن يؤدي الخلل في مولد التيار الكهربائي إلى إنتاج تيار شدته أعلى من المطلوب، ما يؤدي إلى تسخين المحلول الحمضي في البطارية وبالتالي انفجارها وتلف طلاء جسم السيارة.
ويقول: "السبب الرئيسي لانفجار بطارية السيارة هو الحمل الزائد، حيث إنه عندما يولد المولد تيارًا متزايدًا، تتكون غازات داخل البطارية يمكن أن تشتعل وتؤدي إلى انفجار البطارية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتسبب ذلك في تلف الأجهزة الإلكترونية الأخرى الموجودة في السيارة، والتي تكون حساسة جدًا لتغيرات الجهد الكهربائي."
ويمكن أن يكون السبب أيضًا وجود عيب في تصنيع البطارية مثل شقوق غير مرئية، أو حدوث تجمد للمحلول الموجود فيها (في الشتاء)، ما يؤدي إلى زيادة الضغط بداخلها وبالتالي حدوث تشققات في جسم البطارية أيضًا.
ويشير الخبير إلى أن حمض الكبريتيك يشكل 35% من محلول البطارية. وهذا الحمض قوي جدًا ويمكن أن يسبب الحروق إذا لامس الجلد، وكذلك التسمم عند استنشاق أبخرته. كما يمكن أن يسبب تلف العديد من المواد، مثل الأقمشة والأصباغ وغيرها.
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