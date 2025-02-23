لماذا حظرت واتساب 8.4 ملايين حساب في الهند خلال شهر واحد فقط؟

12:27 م

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الوكيل الإخباري- قامت واتساب، المنصة الرائدة في مجال المراسلة، بحظر أكثر من 8.4 مليون حساب في الهند خلال شهر واحد فقط، كجزء من جهودها لمكافحة الأنشطة الاحتيالية والمشبوهة على المنصة. اضافة اعلان





جاءت هذه الخطوة من شركة ميتا، الشركة الأم لواتساب، استجابة للتقارير المتزايدة حول إساءة استخدام المنصة في أنشطة غير قانونية واحتيالية.



وأوضحت واتساب أن هذه الإجراءات تأتي تماشيًا مع التزامها بضمان بيئة آمنة وموثوقة لمستخدميها.

وفقًا لتقرير الشفافية الأخير الصادر عن ميتا، تم حظر 1.66 مليون حساب بشكل فوري بسبب انتهاكات جسيمة، بينما تمت إزالة أكثر من 1.6 مليون حساب بشكل استباقي من خلال أنظمة المراقبة الآلية دون الحاجة إلى شكاوى من المستخدمين.



أما الحسابات المتبقية، فقد تم حظرها بعد تلقي شكاوى متعددة وإجراء تحقيقات مفصلة.

أسباب الحظر:



انتهاك شروط الخدمة: تم حظر العديد من الحسابات بسبب استخدام أدوات خارجية غير مصرح بها لإرسال رسائل جماعية أو آلية، بالإضافة إلى مشاركة محتوى ترويجي أو مضلل.



أنشطة غير قانونية: شملت عمليات الاحتيال، انتحال الشخصية، التصيد الاحتيالي، والاحتيال المالي،

بالإضافة إلى أنشطة مثل المراهنات غير القانونية والاتجار بالمخدرات.



شكاوى المستخدمين: تلقت واتساب أكثر من 10,700 شكوى في أغسطس 2024، أدت 93% منها إلى إجراءات فورية. وشملت الشكاوى التحريض على الكراهية، التحرش، والمحتوى غير المناسب.



المراقبة الآلية: استخدمت واتساب تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للكشف عن الأنشطة المشبوهة وحظرها بشكل استباقي.



جهود واتساب لتعزيز الأمان:



تحسين آليات التحقق: لمنع إنشاء الحسابات الاحتيالية.



تعزيز أنظمة الإبلاغ: لتسهيل إبلاغ المستخدمين عن السلوك المشبوه.



الحد من الرسائل الآلية: لخفض معدلات البريد العشوائي.



التعاون مع الجهات القانونية: لتتبع وإزالة الأنشطة غير القانونية.



من جهة أخرى، تعمل واتساب على تطوير ميزة جديدة تهدف إلى منح المستخدمين تحكمًا أكبر في كيفية تلقي نصوص الرسائل الصوتية.



وفقًا لتقارير من WABetaInfo، ستوفر الميزة الجديدة ثلاثة خيارات للمستخدمين: النسخ التلقائي لكل الرسائل الصوتية، النسخ اليدوي للرسائل المحددة فقط، أو تعطيل النسخ بالكامل. سيتمكن المستخدمون من تعديل هذه الإعدادات في أي وقت لتناسب تفضيلاتهم الشخصية.



حاليًا، يتطلب واتساب من المستخدمين بدء عملية النسخ يدويًا لكل رسالة صوتية يرغبون في تحويلها إلى نص، حيث إن الإعداد الافتراضي هو النسخ اليدوي. ستغير الميزة الجديدة هذه العملية، مما يوفر مرونة أكبر في إدارة الرسائل الصوتية.



هذه الميزة لا تزال قيد التطوير ومن المتوقع أن تكون متاحة لمستخدمي نظام Android في التحديثات القادمة. يأتي هذا التطوير كجزء من سلسلة تحسينات تقدمها واتساب لتعزيز تجربة المستخدم.



إلى جانب هذه الميزة، تعمل واتساب أيضًا على إدخال تحسينات أخرى، مثل ميزة إشعار المستخدمين تلقائيًا عند تحديث جهات الاتصال أو المجموعات لأسماء المستخدمين الخاصة بهم. بالإضافة إلى ذلك، يتم تطوير أداة تتيح للمستخدمين البحث بسرعة عن التحديثات داخل القنوات، مما يعزز سهولة الوصول إلى المحتوى المطلوب.



هذه التحديثات تعكس جهود واتساب المستمرة لتلبية احتياجات مستخدميها وتحسين تجربتهم على المنصة.



البيان

