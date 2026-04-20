لماذا لا تزال الهواتف الأرضية مهمة في عصر الهواتف الذكية؟

الوكيل الإخباري- تُعدّ الهواتف الأرضية، التي سبقت ظهور هواتف آيفون والهواتف القابلة للطي، عنصرًا أساسيًا في كل منزل. ورغم أنها تبدو تقنية قديمة، فإنها لا تزال تؤدي دورًا مهمًا، خاصة عند انقطاع شبكات الهاتف المحمول على نطاق واسع.





وتعتمد الهواتف الأرضية على بنية تحتية منفصلة مبنية من خطوط نحاسية منخفضة التكلفة وموثوقة، كما أنها لا تعاني من مشكلات شائعة في شبكات الهاتف المحمول، مثل انقطاع المكالمات وضعف جودة الصوت أو ضعف الاستقبال.



ويُعدّ استمرار عملها حتى أثناء انقطاع التيار الكهربائي من أبرز الأسباب التي تدفع البعض للاحتفاظ بها، ما يجعلها خيارًا مهمًا للعاملين في خدمات الطوارئ أو القطاعات التجارية والرعاية الصحية.



كما تعتمد أجهزة الفاكس التناظرية على أنظمة الهاتف الأرضي، ما يدفع العديد من المستشفيات وعيادات الأطباء، إضافة إلى المكاتب القانونية والإدارية، إلى الإبقاء على هذا النوع من الاتصال.



سلبيات الهواتف الأرضية

في المقابل، لا تستخدم جميع الخطوط الأرضية الكابلات النحاسية التقليدية، إذ تعتمد بعض الأنظمة الحديثة على الإنترنت عبر خدمة تُعرف باسم بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت (VoIP).



ويُعدّ "Google Voice" من الخيارات الشائعة التي توفر رقم هاتف موحدًا يعمل كمركز اتصال، حيث يمكن استقبال المكالمات على عدة أجهزة في الوقت نفسه، سواء كان هاتفًا أرضيًا أو جوالًا أو هاتف عمل.





