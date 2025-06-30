لماذا لا تزال منافض السجائر في حمّامات الطائرات رغم حظر التدخين منذ عقود؟

السبب، بحسب إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA)، هو إجراء احترازي بالغ الأهمية: في حال أقدم أحد الركاب على التدخين — سواء عن جهل بالقانون أو مخالفة متعمّدة — يجب أن يكون هناك مكان آمن لإطفاء السيجارة. إذ أن رميها في سلة مهملات تحتوي مواد قابلة للاشتعال قد يؤدي إلى كارثة.
قوانين صارمة ومخالفات مستمرة
ورغم الحظر والغرامات الكبيرة، ما زالت حوادث التدخين تُسجَّل بشكل مستمر. ففي 2021، اقترحت FAA فرض غرامة قدرها 16,700 دولار على راكب أشعل سيجارة داخل حمّام طائرة تابعة لشركة Allegiant Air. وفي واقعة أخرى، تم إنزال راكبة من طائرة Spirit Airlines بعد تدخينها سيجارة على أرض المطار أمام الركاب، بينهم سيدة تعاني من الربو.
حتى السجائر الإلكترونية لم تكن استثناء؛ ففي مارس 2024، صُوِّر راكب في درجة رجال الأعمال على رحلة تابعة لشركة "جارودا إندونيسيا" وهو يدخن سيجارة إلكترونية خفية تحت الوسادة.
وتنبه FAA إلى أن بعض هذه الانتهاكات قد تُحال إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إذا شكّلت تهديدًا جديًا، فضلًا عن إمكانية فرض غرامات مدنية تصل إلى 37,000 دولار لكل انتهاك.
خلاصة
وجود منافض السجائر في الطائرات ليس دعوة للتدخين، بل إجراء وقائي لمواجهة عناد أو جهل بعض الركاب الذين يقررون خرق القانون حتى على ارتفاع 35 ألف قدم.
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