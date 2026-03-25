الأربعاء 2026-03-25 01:39 م

لماذا لا ينبغي إغلاق باب الغسالة بعد انتهاء الغسيل؟

ولتفادي هذه المشكلة، قدمت سنوك مجموعة من النصائح العملية، في مقدمتها ترك باب الغسالة ودرج المنظفات مفتوحين بعد كل دورة غسيل للسماح بخروج الرطوبة ودخول الهواء. كما شددت على أهمية تنظيف الحشوة المطاطية
الأربعاء، 25-03-2026 12:07 م

الوكيل الإخباري-   كشف خبراء في موقع AO.com (متجر إلكتروني للأجهزة المنزلية) أن إغلاق باب الغسالة مباشرة بعد انتهاء دورة الغسيل يعد من أكثر الأخطاء شيوعا، رغم أنه يبدو سلوكا منظما.

وأوضحوا أن هذا التصرف يؤدي إلى احتباس الرطوبة داخل الغسالة، ما يهيئ بيئة مثالية لنمو العفن والبكتيريا.

وبيّنت غويل سنوك، خبيرة أجهزة الغسيل في الموقع، أن الحشوة المطاطية لباب الغسالة تعد من أكثر الأماكن عرضة لتراكم العفن، نظرا لقدرتها على احتجاز الرطوبة وبقايا المنظفات وألياف الأقمشة. وأضاف أن تصميمها الداخلي يجعلها تبقى مبتلة لفترة طويلة، خاصة عند إبقاء الباب مغلقا بعد انتهاء الغسيل.

وأشارت إلى أن من أبرز علامات هذه المشكلة انبعاث رائحة عفونة من الملابس بعد غسلها، أو صدور رائحة غير مستحبة من الغسالة نفسها عند فتحها، وهو ما يدل غالبا على وجود عفن متراكم.

 

ولتفادي هذه المشكلة، قدمت سنوك مجموعة من النصائح العملية، في مقدمتها ترك باب الغسالة ودرج المنظفات مفتوحين بعد كل دورة غسيل للسماح بخروج الرطوبة ودخول الهواء. كما شددت على أهمية تنظيف الحشوة المطاطية وحوض الغسالة بانتظام، لأن هذه المناطق تعد الأكثر عرضة لتجمع الأوساخ والعفن.

وأوصت أيضا بتنظيف درج المنظفات وفلتر الغسالة بشكل دوري، موضحة أن الروائح الكريهة التي تظهر حتى عند خلو الغسالة غالبا ما يكون مصدرها هذه الأجزاء المهملة.

وفي حال ملاحظة بوادر العفن، يُنصح باستخدام الخل الأبيض مع قطعة قماش من الألياف الدقيقة لتنظيف الحشوة، ثم تشغيل دورة غسيل ساخنة والغسالة فارغة لإزالة الرواسب المتراكمة داخل الأنابيب والحوض.

 
 


أخبار محلية التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في رومانيا

فلسطين استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس

منوعات حادث قطار مروّع في باكستان

أخبار محلية المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يحذر الأردنيين

أخبار محلية مركز الاتصال الوطني يستقبل 8,596 مكالمة خلال عطلة عيد الفطر بنسبة رضا 93.4%



 






