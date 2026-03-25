لماذا لا ينبغي إغلاق باب الغسالة بعد انتهاء الغسيل؟

وبيّنت غويل سنوك، خبيرة أجهزة الغسيل في الموقع، أن الحشوة المطاطية لباب الغسالة تعد من أكثر الأماكن عرضة لتراكم العفن، نظرا لقدرتها على احتجاز الرطوبة وبقايا المنظفات وألياف الأقمشة. وأضاف أن تصميمها الداخلي يجعلها تبقى مبتلة لفترة طويلة، خاصة عند إبقاء الباب مغلقا بعد انتهاء الغسيل.
وأشارت إلى أن من أبرز علامات هذه المشكلة انبعاث رائحة عفونة من الملابس بعد غسلها، أو صدور رائحة غير مستحبة من الغسالة نفسها عند فتحها، وهو ما يدل غالبا على وجود عفن متراكم.
وأوصت أيضا بتنظيف درج المنظفات وفلتر الغسالة بشكل دوري، موضحة أن الروائح الكريهة التي تظهر حتى عند خلو الغسالة غالبا ما يكون مصدرها هذه الأجزاء المهملة.
وفي حال ملاحظة بوادر العفن، يُنصح باستخدام الخل الأبيض مع قطعة قماش من الألياف الدقيقة لتنظيف الحشوة، ثم تشغيل دورة غسيل ساخنة والغسالة فارغة لإزالة الرواسب المتراكمة داخل الأنابيب والحوض.
