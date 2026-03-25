لماذا لا ينبغي إغلاق باب الغسالة بعد انتهاء الغسيل؟

الوكيل الإخباري- كشف خبراء في موقع AO.com (متجر إلكتروني للأجهزة المنزلية) أن إغلاق باب الغسالة مباشرة بعد انتهاء دورة الغسيل يعد من أكثر الأخطاء شيوعا، رغم أنه يبدو سلوكا منظما.

وأوضحوا أن هذا التصرف يؤدي إلى احتباس الرطوبة داخل الغسالة، ما يهيئ بيئة مثالية لنمو العفن والبكتيريا.



وبيّنت غويل سنوك، خبيرة أجهزة الغسيل في الموقع، أن الحشوة المطاطية لباب الغسالة تعد من أكثر الأماكن عرضة لتراكم العفن، نظرا لقدرتها على احتجاز الرطوبة وبقايا المنظفات وألياف الأقمشة. وأضاف أن تصميمها الداخلي يجعلها تبقى مبتلة لفترة طويلة، خاصة عند إبقاء الباب مغلقا بعد انتهاء الغسيل.



وأشارت إلى أن من أبرز علامات هذه المشكلة انبعاث رائحة عفونة من الملابس بعد غسلها، أو صدور رائحة غير مستحبة من الغسالة نفسها عند فتحها، وهو ما يدل غالبا على وجود عفن متراكم.