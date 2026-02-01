الأحد 2026-02-01 01:47 م

لماذا لا يوجد أنف مثالي يناسب الجميع؟

تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   يشير الدكتور سيرغي كروغليك، أخصائي جراحة التجميل، إلى أن معظم الناس يعتقدون أن الأنف المثالي يجب أن يكون صغيرا، رفيعا، ومستقيما.

ويوضح الدكتور أنه لا يوجد شكل مثالي للأنف، لأنه جزء من صورة متكاملة للوجه. وقال:"الأنف يجب أن يتناسب مع ملامح الوجه وخطوطه الجانبية، ونظرة الوجه، وحتى طريقة الكلام والابتسامة، بالإضافة إلى بنية وطول الجسم".

وأوضح أن الأنف الصغير جدا على وجه شخص طويل القامة وذو ملامح بارزة قد يبدو غير متناسق، ويشوه سماته الشخصية. وأضاف:"بصريا، قد يثقل الأنف الصغير الجزء السفلي من الوجه والذقن، ما يفاقم عدم التناسق بين الجبهة وعظام الخدين وشكل الوجه البيضاوي، ويبرز عدم التناسق الذي لم يكن ملحوظا سابقا".

وأشار إلى أن المعايير المثالية للأنف التي تُروج على وسائل التواصل الاجتماعي لا تراعي الفروق الشخصية لكل فرد، مثل سمك الجلد، وبنية الوجه، وتعبيرات الوجه، والبنية الجسدية، والأهم وظائف الجهاز التنفسي.

وأكد الدكتور كروغليك أن عملية تجميل الأنف الحديثة دائما شخصية، إذ لكل شخص حل مناسب، ومهمة الجراح هي ابتكار أنف طبيعي ومتناسق مع الوجه دون أن يلفت الانتباه إليه، لضمان نتيجة مستدامة لسنوات طويلة.

 
 


