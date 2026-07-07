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لماذا نؤجل دائمًا؟ علم النفس يكشف سر "سأبدأ غدًا"

صي
تعبيرية
 
الثلاثاء، 07-07-2026 11:55 ص

الوكيل الإخباري-   تُعد عبارة سأبدأ غدًا من أكثر العبارات شيوعًا عند تأجيل المهام، لكن علم النفس يشير إلى أن السبب لا يرتبط دائمًا بالكسل، بل غالبًا بمحاولة تجنّب المشاعر السلبية المرتبطة بالمهمة، مثل القلق أو الملل أو الخوف من الفشل.

ويرى الباحثون أن التسويف يمنح راحة مؤقتة، إذ يفضّل الدماغ أحيانًا المتعة الفورية على الفوائد المستقبلية، وهو ما يُعرف بـالتحيز نحو الحاضر.

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كما أن ضعف الثقة بالقدرة على إنجاز المهمة والسعي إلى الكمال قد يدفعان البعض إلى تأجيل البدء.

وتشير الدراسات إلى وجود فجوة بين النية والفعل؛ فقد يخطط الشخص لإنجاز مهمة ، لكنه يجد صعوبة في تنفيذها بسبب التعب أو المشتتات. ومع تكرار التأجيل، يتحول الأمر إلى عادة يتعلم الدماغ من خلالها أن التأجيل يخفف التوتر مؤقتًا.

ويؤكد علماء النفس أن فهم أسباب التسويف يساعد على التغلب عليه، واستبدال عادة "سأفعل ذلك غدًا" بخطوات عملية تبدأ من اليوم.

 
 


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