لماذا نؤجل دائمًا؟ علم النفس يكشف سر "سأبدأ غدًا"

الوكيل الإخباري- تُعد عبارة سأبدأ غدًا من أكثر العبارات شيوعًا عند تأجيل المهام، لكن علم النفس يشير إلى أن السبب لا يرتبط دائمًا بالكسل، بل غالبًا بمحاولة تجنّب المشاعر السلبية المرتبطة بالمهمة، مثل القلق أو الملل أو الخوف من الفشل.



ويرى الباحثون أن التسويف يمنح راحة مؤقتة، إذ يفضّل الدماغ أحيانًا المتعة الفورية على الفوائد المستقبلية، وهو ما يُعرف بـالتحيز نحو الحاضر.

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