لماذا نؤجل دائمًا؟ علم النفس يكشف سر "سأبدأ غدًا"

ويرى الباحثون أن التسويف يمنح راحة مؤقتة، إذ يفضّل الدماغ أحيانًا المتعة الفورية على الفوائد المستقبلية، وهو ما يُعرف بـالتحيز نحو الحاضر.
وتشير الدراسات إلى وجود فجوة بين النية والفعل؛ فقد يخطط الشخص لإنجاز مهمة ، لكنه يجد صعوبة في تنفيذها بسبب التعب أو المشتتات. ومع تكرار التأجيل، يتحول الأمر إلى عادة يتعلم الدماغ من خلالها أن التأجيل يخفف التوتر مؤقتًا.
ويؤكد علماء النفس أن فهم أسباب التسويف يساعد على التغلب عليه، واستبدال عادة "سأفعل ذلك غدًا" بخطوات عملية تبدأ من اليوم.
-
أخبار متعلقة
-
في يومها العالمي.. كيف أسرت الشوكولاتة القلوب؟
-
دائرتك الاجتماعية.. مفتاح نجاحك أم عائق أمام تطورك؟
-
وفاتان في تركيا تثيران القلق.. والسبب حشرة
-
دراسة: الطمأنة الزائدة قد تزيد قلق الأطفال
-
تونس.. مأدبة عشاء تتحول إلى أزمة صحية بعد تسمم 175 شخصًا
-
خلاف أطفال يتحول إلى مأساة.. مقتل سيدتين في مصر
-
شقيقات برازيليات بعمر 316 عاماً.. هل يحملن سر العمر المديد؟
-
العراق: جريمة مروعة بحق طبيبة تشعل الغضب - فيديو