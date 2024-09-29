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لماذا يتجنب اللصوص السيارات الكهربائية ؟

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 29-09-2024 08:49 ص

الوكيل الإخباري-   تشير معدلات سرقة السيارات في الولايات المتحدة إلى ندرة وقوع هذه الحوادث بالنسبة للسيارات الكهربائية.

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وبحسب مكتب التأمين الوطني لمكافحة الجرائم (NICB)، فقد سُرقت أكثر من مليون سيارة في الولايات المتحدة عام 2023، لكن المكتب كشف عن ندرة شديدة في عدد السيارات الكهربائية المسروقة، وفق ما نشر موقع "أكسيوس" الأميركي.


وحسب معهد السلامة على الطرق السريعة (IIHS)، فإن معدل سرقة السيارات في الولايات المتحدة هو 49 لكل 100 ألف سيارة مؤمنة.


السبب يرجع إلى تجهيز هذه السيارة بنظام أمان يراقب التهديدات الخارجية للمركبة.

 

وقال نيكولاس زيتلينغر، المتخصص في الشؤون العامة في مكتب التأمين الوطني لمكافحة الجرائم، لـ"أكسيوس": "حتى مع زيادة حجم سرقات المركبات الكهربائية بمرور الوقت، إلا أنها لا تزال منخفضة للغاية مقارنة بالمركبات العادية".


وأضاف: "التكنولوجيا في هذه السيارات ليست معروفة على نطاق واسع، ولا تستخدم معظمها مفاتيح، ولكن يتم التحكم فيها من خلال الهاتف أو ببطاقة مفتاح"، لكنه أشار إلى أن ذلك "لا يعني أن اللصوص غير مهتمين بالسيارة الكهربائية، لا سيما وأنها باهظة الثمن ولها جاذبية".


ويلفت المتحدث باسم معهد السلامة على الطرق السريعة، جو يونغ، إلى أن: "هذه المركبات غالباً ما يتم تخزينها في المرآب أو الاحتفاظ بها بجوار المنزل لأغراض الشحن، مما يجعلها أهدافاً غير جذابة".


كما أن نظام GPS المضمن في المركبات الحديثة، بما فيها جميع السيارات الكهربائية، يجعل من السهل العثور عليها عند فقدانها.

 

سكاي نيوز عربية

 
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