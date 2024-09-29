لماذا يتجنب اللصوص السيارات الكهربائية ؟

وبحسب مكتب التأمين الوطني لمكافحة الجرائم (NICB)، فقد سُرقت أكثر من مليون سيارة في الولايات المتحدة عام 2023، لكن المكتب كشف عن ندرة شديدة في عدد السيارات الكهربائية المسروقة، وفق ما نشر موقع "أكسيوس" الأميركي.
وحسب معهد السلامة على الطرق السريعة (IIHS)، فإن معدل سرقة السيارات في الولايات المتحدة هو 49 لكل 100 ألف سيارة مؤمنة.
وأضاف: "التكنولوجيا في هذه السيارات ليست معروفة على نطاق واسع، ولا تستخدم معظمها مفاتيح، ولكن يتم التحكم فيها من خلال الهاتف أو ببطاقة مفتاح"، لكنه أشار إلى أن ذلك "لا يعني أن اللصوص غير مهتمين بالسيارة الكهربائية، لا سيما وأنها باهظة الثمن ولها جاذبية".
ويلفت المتحدث باسم معهد السلامة على الطرق السريعة، جو يونغ، إلى أن: "هذه المركبات غالباً ما يتم تخزينها في المرآب أو الاحتفاظ بها بجوار المنزل لأغراض الشحن، مما يجعلها أهدافاً غير جذابة".
كما أن نظام GPS المضمن في المركبات الحديثة، بما فيها جميع السيارات الكهربائية، يجعل من السهل العثور عليها عند فقدانها.
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