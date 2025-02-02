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لماذا يضحك البعض في مواقف البكاء؟ تفسير علمي لهذه الظاهرة

لار
تعبيرية
الأحد، 02-02-2025 12:31 م

الوكيل الإخباري-  كثيرًا ما يلاحظ الناس أنه في بعض الأحيان، وعند رؤية شخص آخر يبكي أو يتعرض لحادث، يبدأ البعض في الضحك، وهو ما يثير الحيرة حول السبب وراء هذا التصرف. قد يعتقد البعض أن هذا رد فعل غير لائق أو قاسٍ، لكن الخبراء النفسيين يفسرون هذا السلوك بطريقة علمية.

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وفقًا للخبير النفسي جون تشارلز، الذي كتب مقالًا نشر على موقع "بي سايكولوجي توداي"، يُظهر الضحك والبكاء علاقة معقدة، فالأشخاص أحيانًا يضحكون بشكل غير متوقع عند رؤية آخرين يبكون، وهو أمر ليس بالضرورة نابعًا من قسوة. بل قد يكون ذلك رد فعل غير إرادي ناتج عن كيفية استجابة دماغنا لمواقف معينة.


في بعض الحالات، يشير تشارلز إلى أن الضحك قد يكون نوعًا من "الضحك الداعم"، خاصة بين الأصدقاء والزملاء، حينما يكون الشخص الباكي يمر بمواقف عاطفية قوية مثل الفرح أو الفخر، وقد يترجمها الآخرون إلى ضحك بدلاً من تقديم الدعم العاطفي العميق.


على الرغم من أنه في بعض الحالات قد يكون الضحك غير مناسب إذا كان الباكي يعاني من ألم شديد، إلا أن الخبراء يوصون بتوخي الحذر وعدم التسرع في الحكم على الموقف، خاصة إذا كان الشخص الذي يضحك لا يعرف الباكي بشكل جيد.


بذلك، يمكن تفسير هذا السلوك على أنه استجابة غير متعمدة لمواقف عاطفية معقدة، وقد يكون الضحك في بعض الأحيان نوعًا من محاكاة أو تفاعل مع الآخرين في المواقف التي تستدعي الحذر.

 

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