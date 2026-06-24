الأربعاء 2026-06-24 05:11 م

لماذا يعيش الأردن وبلاد الشام صيفًا مختلفًا هذا العام؟

ثب
تعبيرية
 
الأربعاء، 24-06-2026 12:02 م
الوكيل الإخباري-   تشهد بلاد الشام، بما فيها الأردن، منذ شهر مايو/أيار أجواءً أبرد من المعدلات الموسمية بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، في ظاهرة نادرة جعلت الطقس أقرب إلى الربيع رغم دخول فصل الصيف.اضافة اعلان


وبحسب مركز وسم الإقليمي، يعود ذلك إلى تراجع تأثير المنخفض الهندي الموسمي وتقدم كتل هوائية معتدلة قادمة من البحر المتوسط، مدعومة بهواء أبرد من شرق وشمال شرق أوروبا.

وسجلت المنطقة خلال مايو/أيار أدنى درجات حرارة منذ 33 عاماً، فيما تستمر الأجواء المعتدلة حالياً مع بقاء الحرارة دون معدلاتها الطبيعية.

وفي المقابل، تشهد أوروبا موجات حر قياسية قد تصل فيها الحرارة إلى 45 درجة مئوية في بعض المناطق، نتيجة اضطرابات واسعة في حركة الغلاف الجوي.

وتشير التوقعات إلى استمرار الطقس المعتدل في بلاد الشام خلال الأسابيع المقبلة، مع ارتفاعات محدودة ومؤقتة على درجات الحرارة.
 
 


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