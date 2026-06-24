لماذا يعيش الأردن وبلاد الشام صيفًا مختلفًا هذا العام؟

وبحسب مركز وسم الإقليمي، يعود ذلك إلى تراجع تأثير المنخفض الهندي الموسمي وتقدم كتل هوائية معتدلة قادمة من البحر المتوسط، مدعومة بهواء أبرد من شرق وشمال شرق أوروبا.
وسجلت المنطقة خلال مايو/أيار أدنى درجات حرارة منذ 33 عاماً، فيما تستمر الأجواء المعتدلة حالياً مع بقاء الحرارة دون معدلاتها الطبيعية.
وفي المقابل، تشهد أوروبا موجات حر قياسية قد تصل فيها الحرارة إلى 45 درجة مئوية في بعض المناطق، نتيجة اضطرابات واسعة في حركة الغلاف الجوي.
وتشير التوقعات إلى استمرار الطقس المعتدل في بلاد الشام خلال الأسابيع المقبلة، مع ارتفاعات محدودة ومؤقتة على درجات الحرارة.
-
أخبار متعلقة
-
الصين.. اعتماد أوروبي لأول روبوت جراحة عن بُعد
-
قطر.. شجار داخل مطعم في الدوحة ينتهي بتوقيف 25 شخصاً
-
دراسة: النساء أكثر كفاءة من الرجال في التسوق
-
فيلم جديد يعيد "توم وجيري" إلى الشاشة - فيديو
-
سرّ الشعور بأن السنوات تتسارع كلما كبرنا
-
فرنسا تحت الحر الشديد.. والظلام يعم اّلاف المنازل
-
322 مليون دولار.. فهل يستحق الفيلم كل هذا النجاح؟
-
بلجيكا.. رحلة سباحة تنتهي بكارثة