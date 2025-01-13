لماذا يفضل الأمريكان استخدام المنشآت الخشبية بدلاً من الخرسانة؟

الوكيل الإخباري- في السنوات الأخيرة، لاحظنا تزايد استخدام المنشآت الخشبية في الولايات المتحدة كبديل للخرسانة في البناء. هذا التحول يعود إلى عدة عوامل هامة، تبدأ من وفرة الأخشاب والمرونة في التصميم، وصولًا إلى الفوائد الاقتصادية والبيئية.

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في هذا التقرير، نستعرض الأسباب التي تجعل الأمريكان يفضلون الخشب في تشييد المباني، وكيف يتفوق هذا الخيار على الخرسانة في العديد من الجوانب.

