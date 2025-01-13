لماذا يفضل الأمريكان استخدام المنشآت الخشبية بدلاً من الخرسانة؟

- سرعة وسهولة البناء مع مرونة في التصميم
- المنشآت الخشبية: الخيار الأكثر توفيرًا من الناحية الاقتصادية
- مقاومة أفضل للزلازل بفضل مرونة الأخشاب
- وجود كود معتمد للبناء باستخدام الأخشاب
- التأثير الثقافي والتاريخي
- سهولة عزل المباني الخشبية حرارياً لمقاومة البرد الشديد
- الناحية الجمالية للأخشاب
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