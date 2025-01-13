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لماذا يفضل الأمريكان استخدام المنشآت الخشبية بدلاً من الخرسانة؟

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تعبيرية
الإثنين، 13-01-2025 11:35 ص

الوكيل الإخباري-  في السنوات الأخيرة، لاحظنا تزايد استخدام المنشآت الخشبية في الولايات المتحدة كبديل للخرسانة في البناء. هذا التحول يعود إلى عدة عوامل هامة، تبدأ من وفرة الأخشاب والمرونة في التصميم، وصولًا إلى الفوائد الاقتصادية والبيئية.

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في هذا التقرير، نستعرض الأسباب التي تجعل الأمريكان يفضلون الخشب في تشييد المباني، وكيف يتفوق هذا الخيار على الخرسانة في العديد من الجوانب.

 

- وفرة الغابات والأخشاب
- سرعة وسهولة البناء مع مرونة في التصميم
- المنشآت الخشبية: الخيار الأكثر توفيرًا من الناحية الاقتصادية
- مقاومة أفضل للزلازل بفضل مرونة الأخشاب
- وجود كود معتمد للبناء باستخدام الأخشاب
- التأثير الثقافي والتاريخي
- سهولة عزل المباني الخشبية حرارياً لمقاومة البرد الشديد
- الناحية الجمالية للأخشاب

 
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