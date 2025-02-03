لماذا يفقد الطعام نكهته أثناء الطيران؟

الوكيل الإخباري- إذا لاحظت أن الطعام يبدو أقل لذة أثناء الطيران، فذلك ليس شعورًا فرديًا؛ فعدة عوامل تؤثر على حاسة التذوق على ارتفاع 30 ألف قدم. انخفاض الرطوبة في الكابينة يؤدي إلى جفاف الممرات الأنفية، مما يقلل من قدرة براعم التذوق على العمل بشكل صحيح، كما أن انخفاض الضغط الجوي يؤثر على مستويات الأكسجين في الدم.

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دراسات أظهرت أن الضوضاء والاهتزازات داخل الطائرة يمكن أن تقلل من حساسية حاسة التذوق بنسبة تصل إلى 30%. لتحسين تجربة الطعام، تحرص شركات الطيران على إضافة توابل قوية ومكونات غنية بالنكهات.



للتغلب على هذه التحديات، ينصح الخبراء باستخدام سماعات عازلة للضوضاء، واختيار أطعمة قوية النكهة، والحرص على شرب كميات كافية من الماء. كما يُستحسن إحضار وجبات خفيفة غنية بالبروتين أثناء الرحلات الطويلة.