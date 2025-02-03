لماذا يفقد الطعام نكهته أثناء الطيران؟

دراسات أظهرت أن الضوضاء والاهتزازات داخل الطائرة يمكن أن تقلل من حساسية حاسة التذوق بنسبة تصل إلى 30%. لتحسين تجربة الطعام، تحرص شركات الطيران على إضافة توابل قوية ومكونات غنية بالنكهات.
للتغلب على هذه التحديات، ينصح الخبراء باستخدام سماعات عازلة للضوضاء، واختيار أطعمة قوية النكهة، والحرص على شرب كميات كافية من الماء. كما يُستحسن إحضار وجبات خفيفة غنية بالبروتين أثناء الرحلات الطويلة.
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