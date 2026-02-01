لماذا ينسى البعض منا أسماء الناس؟ دراسة تجيب

11:39 ص

الوكيل الإخباري- يمرّ كثيرون بتجربة مألوفة تتمثل في لقاء أشخاص يعرفونهم جيدًا، لكنهم يعجزون فجأة عن تذكّر أسمائهم، وهي ظاهرة شائعة درسها علم النفس وقدّم لها تفسيرات مثيرة للاهتمام.





وبحسب تقرير نشره موقع Global English Editing، فإن نسيان الأسماء لا يرتبط دائمًا بضعف الذاكرة، بل يعود إلى أسباب علمية متعددة، أبرزها:



1. فشل الترميز



عند مقابلة شخص لأول مرة، ينشغل الدماغ بعدة أمور في الوقت نفسه، مثل المصافحة وتقييم المظهر وتبادل الحديث، ما يجعل الاسم يضيع وسط هذا الزخم. ويحدث ما يسمى بـ"فشل الترميز" عندما لا تُخزَّن المعلومة في الذاكرة طويلة المدى بشكل فعّال.



2. تشتت الانتباه



قد يتسبب شرود الذهن أو الانشغال بالمهام المختلفة في نسيان الاسم أثناء الحديث، إذ إن الدماغ غير مهيأ للقيام بمهام متعددة بكفاءة عالية في الوقت ذاته.



3. مفارقة الاسم والمهنة



غالبًا ما يتذكر الإنسان مهنة الشخص بسهولة أكبر من اسمه، وهي ظاهرة تُعرف بـ"مفارقة الخباز"، لأن المهن ترتبط بصور ومعانٍ واضحة في الذهن، بينما الأسماء مجردة ولا تحمل روابط مباشرة.



4. قلة التكرار



كلما تكرر استخدام الاسم زادت فرصة تثبيته في الذاكرة. لذلك نتذكر أسماء الأصدقاء القدامى بسهولة، بينما ننسى أسماء أشخاص تعرفنا عليهم حديثًا.



5. التأثيرات العاطفية



تلعب المشاعر دورًا مهمًا في ترسيخ الأسماء. فالتعرّف إلى شخص في لحظة سعيدة أو مؤثرة يجعل تذكّر اسمه أسهل مقارنةً بالتعرّف إليه أثناء التوتر أو الانشغال.



6. التقدم في السن



مع التقدم في العمر قد تصبح عملية استرجاع الأسماء أبطأ، لا بسبب فقدان الذاكرة بالضرورة، بل لأن الدماغ يحتاج إلى جهد أكبر لاستدعاء المعلومات.



7. صعوبة الربط بين الوجه والاسم



العقل مهيأ للتعرف على الوجوه بشكل أفضل من الأسماء، لأن الوجه يقدم إشارات بصرية مباشرة، بينما الاسم يبقى معلومة مجردة يصعب ربطها بصورة واضحة.



8. فشل الاسترجاع



أحيانًا يكون الاسم مخزّنًا بالفعل في الذاكرة، لكن الدماغ يعجز عن استدعائه في اللحظة المناسبة بسبب نقص الإشارات أو عدم تكراره فور سماعه.

