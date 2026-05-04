لمستخدمي بلايستيشن.. تعويضات في انتظاركم .. ما القصة!

وبحسب الدعوى، اتُّهمت شركة سوني باحتكار سوق بعض الألعاب الرقمية، ما أدى، وفق المدّعين، إلى دفع المستهلكين أسعارًا أعلى عند شراء هذه الألعاب من متجر بلايستيشن، في ما اعتُبر انتهاكًا لقوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالية وبعض القوانين المحلية. إلا أن الشركة نفت ارتكاب أي مخالفة، كما أن المحكمة لم تحسم نهائيًا ما إذا كانت قد خرقت القانون.
وأشارت المجلة إلى أن المحكمة الفيدرالية في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا وافقت مبدئيًا على تسوية تقضي بدفع 7.85 ملايين دولار لأعضاء الدعوى. ويشمل ذلك المستخدمين الذين اشتروا لعبة أو أكثر من ألعاب سوني الرقمية المحددة عبر PlayStation Store بين 1 نيسان 2019 و31 كانون الأول 2023.
وتضم قائمة الألعاب المشمولة، بحسب التقرير، عناوين مثل The Last of Us وCall of Duty: Classic وAssassin’s Creed Chronicles: China، إلى جانب ألعاب أخرى مدرجة ضمن قائمة مؤهلة منفصلة.
ولفت التقرير إلى أن بعض المستخدمين قد يحصلون على التعويض ليس نقدًا مباشرة، بل على شكل رصيد في حساب PlayStation Network (PSN) بقيمة نقدية.
-
أخبار متعلقة
-
قطة تنقذ صاحبها من موت محقق بعد غارة إسرائيلية جنوبي لبنان
-
قوى خارقة.. لماذا لا تتأثر هذه الحيوانات بلدغات الثعابين القاتلة؟
-
مصر تحبط تهريب "شمبانزي" وزواحف نادرة إلى الهند
-
ساندويتش "صاج" ينهي حياة طالبة في العراق
-
الشرطة النمساوية توقف رجلاً بتهمة تسميم طعام أطفال بسم فئران
-
مصر .. حكم قضائي ضد مرتضى منصور
-
مقتل 3 يمنيين في صراع بين أسرتين على بئر ماء
-
اتخذوا أخطر قراراتكم في هذا التوقيت فقط