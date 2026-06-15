لم يكن الغناء وحده حديث الجماهير.. إطلالات لافتة تتصدر المشهد - صور

الوكيل الإخباري- خطفت النجمتان نورا فتحي وإليانا الأنظار خلال فعاليات افتتاح كأس العالم 2026 في كندا، بإطلالتين جماليتين لافتتين مزجتا بين العصرية والهوية الشرقية.

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واعتمدت نورا فتحي مكياجاً يرتكز على الآيلاينر الأسود المجنح مع شعر ويفي منسدل، ونسقت إطلالتها مع بدلة رياضية مرصعة بالكريستال.



في المقابل، تألقت إليانا بمكياج سموكي جريء وضفائر إفريقية مزينة بحلقات معدنية، مع لمسات تراثية أبرزها الكوفية الفلسطينية ونقوش الحناء.



ونجحت النجمتان في ترك بصمة جمالية مميزة خلال افتتاح المونديال، جامعتيْن بين الأناقة والاستعراض في واحد من أبرز الأحداث العالمية.

إطلالات نورة فتحي وإليانا

نورة فتحي: حيوية الآيلاينر المجنح والتموجات الويفي الكلاسيكية



