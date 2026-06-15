الإثنين 2026-06-15 02:03 م

لم يكن الغناء وحده حديث الجماهير.. إطلالات لافتة تتصدر المشهد - صور

htse
كأس العالم 2026
 
الإثنين، 15-06-2026 09:10 ص

الوكيل الإخباري-   خطفت النجمتان نورا فتحي وإليانا الأنظار خلال فعاليات افتتاح كأس العالم 2026 في كندا، بإطلالتين جماليتين لافتتين مزجتا بين العصرية والهوية الشرقية.

اضافة اعلان


واعتمدت نورا فتحي مكياجاً يرتكز على الآيلاينر الأسود المجنح مع شعر ويفي منسدل، ونسقت إطلالتها مع بدلة رياضية مرصعة بالكريستال.


في المقابل، تألقت إليانا بمكياج سموكي جريء وضفائر إفريقية مزينة بحلقات معدنية، مع لمسات تراثية أبرزها الكوفية الفلسطينية ونقوش الحناء.


ونجحت النجمتان في ترك بصمة جمالية مميزة خلال افتتاح المونديال، جامعتيْن بين الأناقة والاستعراض في واحد من أبرز الأحداث العالمية.

 

إطلالات نورة فتحي وإليانا

Image1_6202615927329444847.jpg

 

 نورة فتحي: حيوية الآيلاينر المجنح والتموجات الويفي الكلاسيكية

Image1_62026159353740308650.jpg

 

 إليانا: الضفائر الإفريقية بروح شرقية ومكياج العيون الدخاني

Image1_62026159514171991341.jpg

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

هيئة بحرية بريطانية: سفينة حاويات تعرضت لإطلاق النار قبالة سواحل اليمن

عربي ودولي هيئة بحرية بريطانية: سفينة حاويات تعرضت لإطلاق النار قبالة سواحل اليمن

وزارة الإدارة المحلية

أخبار محلية الإدارة المحلية تدعو للاستفادة من إعفاءات وخصومات "المسقفات" قبل نهاية حزيران

شث5غ

فن ومشاهير 48 ساعة تفصل بين الخطر والتحسن لفنان مشهور

البحرين تصدر أحكاماً بالسجن لمتهمين .. وهذه الأسباب

عربي ودولي البحرين تصدر أحكاماً بالسجن لمتهمين .. وهذه الأسباب

وزارة الداخلية

أخبار محلية تنقلات في وزارة الداخلية - أسماء

بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. جهود إماراتية ومساندة مصرية تؤمن المياه العذبة وتدعم صمود أهالي غزة

عربي ودولي بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. جهود إماراتية ومساندة مصرية تؤمن المياه العذبة وتدعم صمود أهالي غزة

كلية سلاح الجو الملكي وأكاديمية الشرق الأوسط يتفقان لتطوير المسار التدريبي لعلوم الطيران

أخبار الشركات كلية سلاح الجو الملكي وأكاديمية الشرق الأوسط يتفقان لتطوير المسار التدريبي لعلوم الطيران

البرلمان العربي: القرارات الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية جريمة حرب

عربي ودولي البرلمان العربي يرحب بالاتفاق بين أميركا وإيران



 
 






الأكثر مشاهدة

 