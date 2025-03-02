لندن تضيء ميدان بيكاديللي احتفالاً بشهر رمضان للعام الثالث على التوالي

وشهدت منطقة "ويست إند" عرضاً ضوئياً مذهلاً يضم أكثر من 30 ألف مصباح LED صُممت على هيئة أنماط هندسية إسلامية وزخارف تعبر عن روح الشهر الفضيل. يهدف هذا الحدث إلى تعزيز روح الوحدة، والاحتفاء بالتعددية الثقافية التي تتميز بها لندن.
وبحسب صحيفة "الغارديان"، أقيمت فعالية إضاءة رمضان بحضور العديد من الشخصيات البارزة، بينها الممثل والمقدم عادل راي، والمقدم ياسر رانجا، ورحيمة عزيز، أمينة مؤسسة عزيز التي ترعى الحدث، إضافة إلى عمدة لندن، صادق خان، الذي عبّر عن فخره بهذه الفعالية، مشيراً إلى أنها تمثل خطوة مهمة في التعايش داخل المدينة.
وفي عام 2023، صنعت لندن التاريخ عندما أصبحت أول مدينة في أوروبا الغربية تحتفي بشهر رمضان من خلال إضاءة واسعة النطاق، ما يعكس حرصها على احتضان مختلف الثقافات والديانات.
فعاليات رمضانية وأجواء احتفالية
هذا العام، شهد الاحتفال إضافات جديدة، من بينها تركيب تفاعلي في ميدان ليستر يتيح للزوار تجربة بصرية مميزة، إلى جانب مسار إفطار يشمل عدداً من المطاعم التي تقدم وجبات خاصة برمضان، مثل "LSQ Rooftop" في فندق إنديغو و"Farzi London".
كما تضمن الحدث مسيرة رمضانية بالفوانيس حول حدائق بيكاديللي بمشاركة عمدة وستمنستر، روبرت ريغبي، وأطفال من مدرسة WAW للفنون الإبداعية. وعبّر ريغبي عن سعادته بالمشاركة، مؤكداً أن المجتمع المسلم جزء لا يتجزأ من نسيج وستمنستر الثقافي.
وستظل أضواء رمضان مضاءة حتى 30 مارس، على أن تتحول لافتة "ر
-
أخبار متعلقة
-
سكبة رمضان: عادة سورية تعبّر عن التكافل والمشاركة في الشهر الكريم
-
نصائح لتشجيع الأطفال على الصيام في رمضان
-
ساعات الصيام في رمضان 2025: من الأطول إلى الأقصر حول العالم
-
في أول أيام رمضان.. رجل يقتل والده ويحرق جثته في مصر
-
ارتفاع سعر البيض في نيويورك يحوله لأحد عناصر الرفاهية
-
إذا كان عقلك لا يهدأ ليلا.. إليك حيلة بسيطة لتغفو بسهولة
-
التحام مركبة "بروغريس إم إس 30" بالمحطة الفضائية الدولية
-
علمياً… هذا هو أفضل توقيت للسحور