لندن تضيء ميدان بيكاديللي احتفالاً بشهر رمضان للعام الثالث على التوالي

الوكيل الإخباري- للعام الثالث على التوالي، أضاءت العاصمة البريطانية لندن ميدان بيكاديللي احتفاءً بحلول شهر رمضان المبارك، في فعالية أصبحت تقليداً سنوياً يعكس التنوع الثقافي والانفتاح في المدينة.

اضافة اعلان



وشهدت منطقة "ويست إند" عرضاً ضوئياً مذهلاً يضم أكثر من 30 ألف مصباح LED صُممت على هيئة أنماط هندسية إسلامية وزخارف تعبر عن روح الشهر الفضيل. يهدف هذا الحدث إلى تعزيز روح الوحدة، والاحتفاء بالتعددية الثقافية التي تتميز بها لندن.



وبحسب صحيفة "الغارديان"، أقيمت فعالية إضاءة رمضان بحضور العديد من الشخصيات البارزة، بينها الممثل والمقدم عادل راي، والمقدم ياسر رانجا، ورحيمة عزيز، أمينة مؤسسة عزيز التي ترعى الحدث، إضافة إلى عمدة لندن، صادق خان، الذي عبّر عن فخره بهذه الفعالية، مشيراً إلى أنها تمثل خطوة مهمة في التعايش داخل المدينة.



وفي عام 2023، صنعت لندن التاريخ عندما أصبحت أول مدينة في أوروبا الغربية تحتفي بشهر رمضان من خلال إضاءة واسعة النطاق، ما يعكس حرصها على احتضان مختلف الثقافات والديانات.



فعاليات رمضانية وأجواء احتفالية

هذا العام، شهد الاحتفال إضافات جديدة، من بينها تركيب تفاعلي في ميدان ليستر يتيح للزوار تجربة بصرية مميزة، إلى جانب مسار إفطار يشمل عدداً من المطاعم التي تقدم وجبات خاصة برمضان، مثل "LSQ Rooftop" في فندق إنديغو و"Farzi London".



كما تضمن الحدث مسيرة رمضانية بالفوانيس حول حدائق بيكاديللي بمشاركة عمدة وستمنستر، روبرت ريغبي، وأطفال من مدرسة WAW للفنون الإبداعية. وعبّر ريغبي عن سعادته بالمشاركة، مؤكداً أن المجتمع المسلم جزء لا يتجزأ من نسيج وستمنستر الثقافي.



وستظل أضواء رمضان مضاءة حتى 30 مارس، على أن تتحول لافتة "ر مضان سعيد" إلى "عيد مبارك" بعد انتهاء الشهر الفضيل وحتى 6 أبريل، تزامناً مع حلول عيد الفطر، ليواصل الحدث نشر أجواء الفرح والاحتفاء بالقيم الرمضانية في قلب لندن.

24