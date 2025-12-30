لن يتكرر حتى عام 2114... الأرض على موعد مع أطول ظلام دامس في هذا التاريخ!

وسيكون الكسوف كليًا في شمال أفريقيا، مع أفضل نقطة مشاهدة في الأقصر بمصر، ما يجعله حدثًا فلكيًا وسياحيًا فريدًا. كما سيكون مرئيًا جزئيًا أو كليًا في إسبانيا، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، السعودية واليمن.
ويؤكد خبراء أن القمر سيحجب الشمس بالكامل في مناطق محددة، ما يوفّر تجربة نادرة لعشاق الفلك والسفر.
