الخميس 2026-05-07 09:09 ص

لهذا السبب يصبح الإنسان "وجبة شهية" للبعوض

لهذا السبب يصبح الإنسان "وجبة شهية" للبعوض
تعبيرية
 
الخميس، 07-05-2026 08:41 ص
الوكيل الإخباري-   بينت دراسة جديدة أن البعوض لا يطارد بعضه بعضا، بل ينجذب جميعه إلى نفس الإشارات غير المرئية التي تقودهم مباشرة إلى البشر.اضافة اعلان


وأشارت الدراسة إلى أن البعوض ينجذب بشكل فردي إلى الإشارات نفسها (اللون الداكن + ثاني أكسيد الكربون)، وهو اكتشاف يمكن أن يحسن مصائد البعوض ويقلص الوفيات الناجمة عن الأمراض المنقولة عبر لدغاته.

وبعد مراقبة مئات البعوض وتحليل نحو 20 مليون نقطة بيانات (Data Point)، طور باحثون من معهد جورجيا للتكنولوجيا ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا نموذجا رياضيا يشرح كيفية تحديد إناث البعوض لموقع البشر والاقتراب منهم للتغذي على دمائهم.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

إليكم نشرة أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الخميس

اقتصاد محلي إليكم نشرة أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الخميس

قال المدير العام لـ منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس لوكالة فرانس برس إنه "لا يعتقد" أن الوضع الناجم عن تفشّي فيروس هانتا على متن سفينة سياحية يشبه بدايات جائحة كوفيد-19. وردًا على سؤال لـ

منوعات بعد كورونا.. هل نحن أمام جائحة "فيروس هانتا"؟

إعلام أمريكي: السعودية منعت استخدام واشنطن قواعدها وأجواءها لإعادة فتح مضيق هرمز

عربي ودولي إعلام أمريكي: السعودية منعت استخدام واشنطن قواعدها وأجواءها لإعادة فتح مضيق هرمز

لهذا السبب يصبح الإنسان "وجبة شهية" للبعوض

منوعات لهذا السبب يصبح الإنسان "وجبة شهية" للبعوض

طهران تؤكد تنظيم الملاحة في مضيق هرمز وفق لوائح جديدة

عربي ودولي طهران تؤكد تنظيم الملاحة في مضيق هرمز وفق لوائح جديدة

حميدتي يعلن استعداد قوات الدعم السريع لحرب تمتد حتى عام 2040

عربي ودولي السودان .. قائد الدعم السريع يثير الجدل بتصريحات جديدة حول مستقبل الحرب

الاتحاد الأوروبي يحرز تقدما في مسار إقرار اتفاقية التجارة مع واشنطن

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي يحرز تقدما في مسار إقرار اتفاقية التجارة مع واشنطن

الدولار تحت ضغط مع التفاؤل بخفض التصعيد بالشرق الأوسط

أسواق ومال الدولار تحت ضغط مع التفاؤل بخفض التصعيد بالشرق الأوسط



 
 






الأكثر مشاهدة

 