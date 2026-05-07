لهذا السبب يصبح الإنسان "وجبة شهية" للبعوض

08:41 ص

الوكيل الإخباري- بينت دراسة جديدة أن البعوض لا يطارد بعضه بعضا، بل ينجذب جميعه إلى نفس الإشارات غير المرئية التي تقودهم مباشرة إلى البشر. اضافة اعلان





وأشارت الدراسة إلى أن البعوض ينجذب بشكل فردي إلى الإشارات نفسها (اللون الداكن + ثاني أكسيد الكربون)، وهو اكتشاف يمكن أن يحسن مصائد البعوض ويقلص الوفيات الناجمة عن الأمراض المنقولة عبر لدغاته.



وبعد مراقبة مئات البعوض وتحليل نحو 20 مليون نقطة بيانات (Data Point)، طور باحثون من معهد جورجيا للتكنولوجيا ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا نموذجا رياضيا يشرح كيفية تحديد إناث البعوض لموقع البشر والاقتراب منهم للتغذي على دمائهم.









