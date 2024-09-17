 
الثلاثاء 2024-09-17 05:19 م
 
 

لوحة سيارة بـ2 مليار جنيه في مصر.. ما القصة؟

لوحة السيارة
لوحة السيارة
الثلاثاء، 17-09-2024 04:00 م

الوكيل الإخباري-   أثارت لوحة مميزة طرحتها وزارة الداخلية المصرية على موقع "بوابة مرور مصر الإلكترونية" حالة من الجدل بعد الإعلان عن سعرها الذي تجاوز 2 مليار جنيه، حيث يقوم شخصان بالمزايدة على اللوحة.

اضافة اعلان


استدعى السعر رداً حكومياً، إذ كشف مصدر مسؤول أن السعر المدون على الموقع لهذه اللوحة غير حقيقي، وهو عبارة عن خطأ إلكتروني، وسيتم إعادة تصحيحه مجدداً، مشيراً إلى أن الأمر تكرر عدة مرات سابقاً. وأعلنت "مصر الإلكترونية" عن المزايدة على عدة لوحات معدنية مميزة للسيارات، وتنتهي المزايدة عليها في 17 ديسمبر (كانون الأول).


كما طرح الموقع عدداً من اللوحات المميزة الأخرى، من أبرزها لوحة معدنية "م ب 2" بسعر 430 ألف جنيه ويتنافس عليها اثنان. وتم طرح لوحة معدنية تحمل الرقم "ج 21" بسعر 490 ألف جنيه، ويتنافس عليها 3 أشخاص، ولوحة معدنية "س ط 11" بسعر 375 ألف جنيه، وهناك أيضاً لوحة معدنية "س 66" بسعر 1.2 مليون جنيه. يشار إلى أن الكثير من مالكي السيارات حول العالم يتنافسون على امتلاك أرقام لوحات مميزة، حتى إنه في أحيان كثيرة يكون سعر اللوحة أكثر من سعر المركبة ذاتها.

 

24

 
gnews

أحدث الأخبار

علم دولة لبنان

عربي ودولي الصحة اللبنانية تطالب المستشفيات بالاستنفار لاستقبال المصابين

حزب الله اللبناني

عربي ودولي إصابة المئات من مقاتلي حزب الله في انفجار أجهزة اتصال يحملونها

تعبيرية

خاص بالوكيل مصدر أمني: إصابة عدد من الأشخاص بعد استنشاقهم لمواد كيماوية في أحد مصانع الضليل

تعبيرية

طب وصحة خبراء التغذية: الفول وجبة غذائية متكاملة

لوحة السيارة

منوعات لوحة سيارة بـ2 مليار جنيه في مصر.. ما القصة؟

اليوتيوبر

منوعات "يوتيوبر" عالمي يدخل جحر دب سعياً وراء الشهرة

تعبيرية

المرأة والجمال أسرار لا تعرفيها عن تأثير العطور الطبيعية على صحتك!

لحظة افتتاح قصر العدل في جرش

أخبار محلية بالتزامن مع الزيارة الملكية.. افتتاح مبنى قصر عدل "جرش"



 


الأكثر مشاهدة





عاجل