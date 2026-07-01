لوسيل القطرية تسجل رقمين قياسيين عالميين في غينيس لمنظومة التبريد

09:48 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة "الديار القطرية" تسجيل رقمين قياسيين في موسوعة غينيس ضمن منظومة تبريد المناطق بمدينة لوسيل، في إنجاز يعزز مكانة قطر في البنية التحتية والاستدامة. اضافة اعلان





وجاء الرقم الأول بوصف شبكة تبريد المناطق في لوسيل الأكبر عالميا بطول 123.5 كيلومترا، حيث تربط محطات التبريد بالمباني عبر شبكة أنابيب تتراوح أقطارها بين 100 و1600 ملم، مدعومة بأنظمة ذكية لرصد التسربات وصمامات عزل وأنفاق خدمات تضمن كفاءة التشغيل واستمرارية الخدمة.



أما الرقم الثاني فتمثل في تسجيل أطول خزان مياه مبردة في العالم بمحطة التبريد الشمالية في لوسيل، بارتفاع 46.041 مترا وقطر 32 مترا وسعة تخزين تبلغ 12 ألف طن تبريد. ويسهم الخزان في تحسين كفاءة النظام عبر تخزين المياه المبردة في أوقات انخفاض الطلب وإعادة استخدامها خلال الذروة، مما يرفع كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 14%.



ويعكس هذا الإنجاز رؤية الديار القطرية في تطوير مدينة متكاملة تعتمد على بنية تحتية متقدمة تدعم الاستدامة والنمو وجودة الحياة، وليس فقط التخطيط العمراني. وقد لعبت شركة "مرافق قطر" دورا محوريا في تنفيذ وتشغيل منظومة مرافق متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية، ما جعل نظام تبريد المناطق في لوسيل نموذجا عالميا في الكفاءة والاعتمادية.



وأكدت الديار القطرية أن هذا الإنجاز يجسد نجاح الاستراتيجية طويلة المدى للاستثمار في مدن ذكية قادرة على التطور، ويعكس التكامل بين التخطيط العمراني والبنية التحتية الحديثة، بما يعزز مكانة لوسيل كمدينة مستدامة.



كما أوضحت "مرافق قطر" أن هذا التتويج ثمرة أكثر من 15 عاما من التخطيط والتطوير، ويعكس مستوى التقدم في البنية التحتية بدولة قطر. ويعد نظام تبريد المناطق أحد أنظمة التكييف عالية الكفاءة التي تسهم في تقليل استهلاك الطاقة وحماية البيئة، مع خطط لبلوغ قدرة إنتاجية إجمالية تقارب 630 ألف طن تبريد عند اكتمال المدينة.







