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ليبيا.. القبض على شاب انتحل صفة ضابط مخابرات

بث
تعبيرية
 
الإثنين، 13-07-2026 08:27 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت الأجهزة الأمنية في مدينة صبراتة الليبية عملية نصب واحتيال نفذها شاب انتحل صفة ضابط في جهاز المخابرات برتبة نقيب عبر حساب مزيف على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستغل المتهم هذه الصفة لبناء علاقات وإيهام ضحاياه بامتلاكه نفوذاً لتسهيل المعاملات الحكومية الليبية ، كما خدع فتاة وأوهم عائلتها بنيته التقدم لخطبتها بهدف الاستيلاء على أموالهم.

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وأحيل إلى التحقيق لكشف جميع جرائم النصب والاحتيال المنسوبة إليه.

 
 


gnews

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