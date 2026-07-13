ليبيا.. القبض على شاب انتحل صفة ضابط مخابرات

الوكيل الإخباري- كشفت الأجهزة الأمنية في مدينة صبراتة الليبية عملية نصب واحتيال نفذها شاب انتحل صفة ضابط في جهاز المخابرات برتبة نقيب عبر حساب مزيف على مواقع التواصل الاجتماعي.



واستغل المتهم هذه الصفة لبناء علاقات وإيهام ضحاياه بامتلاكه نفوذاً لتسهيل المعاملات الحكومية الليبية ، كما خدع فتاة وأوهم عائلتها بنيته التقدم لخطبتها بهدف الاستيلاء على أموالهم.

اضافة اعلان