ليبيا.. القبض على شاب انتحل صفة ضابط مخابرات

واستغل المتهم هذه الصفة لبناء علاقات وإيهام ضحاياه بامتلاكه نفوذاً لتسهيل المعاملات الحكومية الليبية ، كما خدع فتاة وأوهم عائلتها بنيته التقدم لخطبتها بهدف الاستيلاء على أموالهم.
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