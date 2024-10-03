 
الخميس 2024-10-03 12:38 م
 

ليبي يصطحب نمره لـ"فاردة" عرسه

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 03-10-2024 08:50 ص

الوكيل الإخباري-   رغم وجود قرار حكومي يحظر الاحتفاظ بالحيوانات المفترسة في المزارع والمنازل الخاصة وضرورة تسليمها لوزارة الداخلية لإيداعها في الأماكن المخصصة لها، اختار شاب ليبي أن يكون حفل زفافه غير مألوف، فاصطحب نمره لمشاركته فرحته.

اضافة اعلان

 

فقد أظهر مقطع فيديو متداول نمراً غير مقيّد يركب بهدوء في الصندوق الخلفي لسيارة رباعية الدفع تتقدم موكب زفاف مهيب شاركت فيه عشرات السيارات، وبجانبه أصدقاء العريس، وذلك في جولة جابت الشوارع الرئيسية بالعاصمة طرابلس.

وأثارت الواقعة رعبا واسعا أعرب عنه الليبيون على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا وأن الفعل ممنوع بسبب حوادث مؤلمة عاشتها البلاد مراراً.


وتعد تربية الحيوانات المفترسة ظاهرة منتشرة في ليبيا، فكثيرا ما شوهدت أسود ونمور تتجوّل برفقة أصحابها في الشوارع والأماكن العامة وداخل الأحياء السكنية، رغم خطورتها.

 

يذكر أنه في الأشهر الماضية، تكررت حوادث القتل التي توّرطت فيها هذه الحيوانات، آخرها إقدام نمر على افتراس طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، عندما كان يتجوّل في مزرعة والده بمدينة أجدابيا شرق البلاد، ممّا أدّى إلى وفاته.

العربية نت 

 
gnews

أحدث الأخبار

عناصر من حزب الله

عربي ودولي حزب الله يتصدى لمحاولة تقدم إسرائيلية عند الحدود اللبنانية

من المصدر

أخبار محلية تجهيز مبان أمنية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة

تعبيرية

طب وصحة عند الشعور بالجوع قبل النوم.. 8 وجبات خفيفة يمكن تناولها

تعبيرية

طب وصحة 4 أعراض مزعجة لجفاف السائل الزلالي من الركبة!

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

عربي ودولي الأونروا و"العدل الدولية" وغوتيريش من بين المرشحين لجائزة نوبل للسلام هذا العام

أسمدة

أسواق ومال أسعار الغاز تجبر بولندا على تصدير الأسمدة الروسية إلى أوكرانيا

أمير قطر

عربي ودولي أمير قطر: ما يجري في المنطقة إبادة جماعية

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية عقد الاجتماع السنوي لمسؤولي كشافة التربية والتعليم



 


الأكثر مشاهدة