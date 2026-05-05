ليست كما تظنون.. الاستيقاظ فجرا قد يسبب "الاحتراق النفسي" لهذه الفئة

ويعتمد الأمر بشكل أساسي على "النمط الكرونولوجي" (Chronotype) لكل فرد، وهو الميل الوراثي للشعور باليقظة أو النعاس في أوقات محددة. وينقسم البشر عادة إلى:
"طيور الصباح": الذين ينشطون مبكرًا وتتوافق ساعاتهم البيولوجية مع الساعات الاجتماعية للعمل والدراسة.
"بوم الليل": الذين تصل ذروة إنتاجيتهم في وقت متأخر.
بالنسبة لأصحاب النمط المسائي، يؤدي إجبار الجسم على الاستيقاظ المبكر إلى ما يسمى بـ"الجت لاغ الاجتماعي" (Social Jetlag)، وهو فجوة بين الساعة البيولوجية والجدول الاجتماعي. هذا الانفصال يسبب تراكم "ديون النوم"، ويقلل التركيز، ويرتبط بمخاطر صحية جدية مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، بالإضافة إلى زيادة فرص الاحتراق النفسي.
وتؤكد الدراسات أن الأنماط البيولوجية صعبة التغيير لكونها متجذرة في الجينات. وبدلًا من اتباع نصائح "خبراء الإنتاجية" بشكل أعمى، يُنصح الأفراد بمراقبة إيقاعهم الطبيعي خلال العطلات، وتدوين الأوقات التي يشعرون فيها بأعلى مستويات الطاقة.
