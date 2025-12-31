الأربعاء 2025-12-31 02:15 م

ليلة رأس السنة 2026.. أول دولة تحتفل والأخيرة

تع
تعبيرية
الأربعاء، 31-12-2025 12:33 م

الوكيل الإخباري-   مع اختلاف التوقيت العالمي، تتباين لحظة استقبال العام الجديد بين دول العالم، ما يثير سؤالًا متجددًا: من أول دولة تحتفل بعام 2026، ومن آخر من يودّع عام 2025؟ الإجابة ترتبط بخريطة الزمن وخطّ التاريخ الدولي، لا بالمساحة أو عدد السكان.

اضافة اعلان


وتُعد جمهورية كيريباتي أول دولة تستقبل عام 2026، وتحديدًا جزيرة كيريتيماتي (جزيرة الكريسماس)، نظرًا لاعتمادها توقيتًا متقدمًا بـ14 ساعة عن غرينتش، ما يجعلها أول منطقة مأهولة تدخل العام الجديد.


وتلتحق بها بعد نحو 15 دقيقة جزر تشاتام التابعة لنيوزيلندا، التي تتميز بتوقيت خاص يجعلها من أوائل المناطق المحتفلة عالميًا.


في المقابل، تُسجل جزر بيكر وهولاند التابعتان للولايات المتحدة، وهما غير مأهولتين، كآخر المناطق التي تدخل عام 2026 بسبب وقوعهما ضمن التوقيت الأبطأ عالميًا. أما آخر منطقة مأهولة تحتفل بالعام الجديد فهي ساموا الأمريكية.


ويبرز في هذا السياق الفارق الزمني اللافت بين ساموا الأمريكية وجارتها ساموا المستقلة، التي أصبحت من أوائل الدول احتفالًا بالعام الجديد بعد تغيير موقعها بالنسبة لخط التاريخ الدولي عام 2011.


ويجسد هذا التفاوت الزمني رحلة عالمية تمتد لأكثر من 24 ساعة، تذكّر بأن دخول العام الجديد ليس لحظة واحدة، بل مسار زمني تعيشه الشعوب تباعًا حول العالم.

 

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية إطلاق خدمة تقديم السلف المالية إلكترونيا لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية

استشهاد فلسطيني وإصابة 6 بنيران الاحتلال واعتقال 19 في الضفة

فلسطين استشهاد فلسطيني وإصابة 6 بنيران الاحتلال واعتقال 19 في الضفة

بر

فن ومشاهير عام 2025 يودّع كوكبة من نجوم الفن العربي

سامسونج توسّع تشكيلة ‘Micro RGB’ الفاخرة لعام 2026 أحجام جديدة وتقنيات متقدمة ترتقي بتجربة المشاهدة المنزلية

أخبار الشركات سامسونج توسّع تشكيلة ‘Micro RGB’ الفاخرة لعام 2026 أحجام جديدة وتقنيات متقدمة ترتقي بتجربة المشاهدة المنزلية

بلى

فن ومشاهير بعد وعكته الصحية.. رسالة غامضة من تامر حسني تثير تساؤلات جمهوره

52

فن ومشاهير بين سلافة فواخرجي ولونا الشبل والشامي.. جمال سليمان يتصدر الترند بتصريحات نارية

الى

فن ومشاهير صراع "الأعلى أجراً" يحتد بين أحمد العوضي ومحمد إمام.. ما القصة؟

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمان: الأربعاء آخر يوم للاستفادة من الإعفاءات الضريبية



 






الأكثر مشاهدة