ليلة رأس السنة 2026.. أول دولة تحتفل والأخيرة

وتُعد جمهورية كيريباتي أول دولة تستقبل عام 2026، وتحديدًا جزيرة كيريتيماتي (جزيرة الكريسماس)، نظرًا لاعتمادها توقيتًا متقدمًا بـ14 ساعة عن غرينتش، ما يجعلها أول منطقة مأهولة تدخل العام الجديد.
وتلتحق بها بعد نحو 15 دقيقة جزر تشاتام التابعة لنيوزيلندا، التي تتميز بتوقيت خاص يجعلها من أوائل المناطق المحتفلة عالميًا.
في المقابل، تُسجل جزر بيكر وهولاند التابعتان للولايات المتحدة، وهما غير مأهولتين، كآخر المناطق التي تدخل عام 2026 بسبب وقوعهما ضمن التوقيت الأبطأ عالميًا. أما آخر منطقة مأهولة تحتفل بالعام الجديد فهي ساموا الأمريكية.
ويبرز في هذا السياق الفارق الزمني اللافت بين ساموا الأمريكية وجارتها ساموا المستقلة، التي أصبحت من أوائل الدول احتفالًا بالعام الجديد بعد تغيير موقعها بالنسبة لخط التاريخ الدولي عام 2011.
ويجسد هذا التفاوت الزمني رحلة عالمية تمتد لأكثر من 24 ساعة، تذكّر بأن دخول العام الجديد ليس لحظة واحدة، بل مسار زمني تعيشه الشعوب تباعًا حول العالم.
