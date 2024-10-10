ليلة واحدة من قلة النوم تؤثر على الدماغ لأسبوعين

الوكيل الإخباري- وجدت دراسة جديدة أن المزاج السيئ أو الحرمان من النوم ليلا قد يؤثر على الدماغ لمدة تصل إلى أسبوعين.



واكتشف الباحثون أن أدمغتنا لا تستجيب للحياة اليومية في نوبات فورية ومنعزلة، بل تتطور بدلا من ذلك استجابة لأسلوب حياتنا بمرور الوقت. وقالوا إن هذا يشير إلى أن النوم المضطرب ليلا خلال الأسبوع الماضي يمكن أن يؤثر على انتباهك وإدراكك وذاكرتك حتى الأسبوع التالي.

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