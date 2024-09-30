"ليلى".. دمية عملاقة تصدم البريطانيين

ووصلت الدمية إلى وسط المدينة كجزء من مشروع لتشجيع الأطفال على التحدث عن تغير المناخ، إلا أن ردود الأفعال من السكان جاءت متباينة.
ورغم أن مجلس المدينة رحب بالدمية من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، مشيرًا إلى أن الدمية "ليلى" ستكون ضيفة شرف في مهرجان الفنون البيئية "وايلد واندرز"، إلا أن بعض السكان عبّروا عن خوفهم واصفين الدمية بأنها "مرعبة للغاية".
وعلّق أحد السكان عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: "هذا الأمر مرعب"، بينما أضاف آخر: "تشبه شخصية تشاكي المخيفة"، في إشارة إلى مسلسل الرعب الشهير. وعلى الرغم من ذلك، أكد المجلس أن الأطفال أحبوا الدمية، وكانت الاستجابة رائعة من جانبهم.
إلى جانب التعليقات السلبية المتعلقة بمظهر الدمية، تساءل البعض عن جدوى استخدام الأموال العامة في بناء هذه الدمية العملاقة. وعبّر البعض عن استيائهم من الإنفاق عليها في وقت يعاني فيه العديد من الأطفال من الجوع.
في المقابل، أوضح مجلس المدينة أن تكلفة بناء الدمية تم تمويلها من قبل مجلس الفنون في إنجلترا والمؤسسة الخيرية المحلية "غارفيلد ويستون".
وخلال الأسبوع، دعت السلطات تلاميذ المدارس لزيارة ساحة البلدة والتحدث مع "ليلى" عن تغير المناخ وخططهم لرعاية الطبيعة والحيوانات، في محاولة لتعزيز الوعي البيئي بين الأطفال.
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