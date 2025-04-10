ليلى عبداللطيف تثير الجدل بتوقعاتها لـ 2025 .. توترات أمريكية واستقرار عربي

11:27 ص

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الوكيل الإخباري- في حلقة مثيرة من برنامج "توتر عالي" مع الإعلامي طوني خليفة على قناة ومنصة "المشهد"، أطلت خبيرة التوقعات ليلى عبد اللطيف لتكشف عن أبرز التوقعات التي قد يشهدها العالم خلال الأشهر القادمة بعد انقضاء الربع الأول من عام 2025. اضافة اعلان





وتوقعت عبد اللطيف استمرار الاحتجاجات الشعبية في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن فترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستكون على المحك بسبب المظاهرات التي قد تندلع في عدة ولايات، بين مؤيدين ومعارضين له. وأضافت عبد اللطيف أن هذه الاحتجاجات ستخلق توترات سياسية كبيرة في البلاد.



وأشارت إلى أن هناك احتمالاً لحدوث تبادل رسائل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، وذلك بوساطة من السعودية التي ستكون "عراباً" لهذا اللقاء. كما توقعت عبد اللطيف أن يشهد العالم لقاء مفاجئاً بين ترامب والشرع في المملكة العربية السعودية.



أوضحت عبد اللطيف أن سوريا ستشهد مرحلة من الاستقرار بعد فترة طويلة من الحرب، حيث سيكون الشعب السوري إلى جانب الرئيس أحمد الشرع في عملية إعادة بناء البلاد. وتوقعت أن يشهد الوضع السوري تغييرات إيجابية ملحوظة.



وفيما يتعلق بتركيا، أكدت عبد اللطيف أن التوترات في البلاد قد تتصاعد خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى قلقها بشأن حياة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ظل الاحتجاجات المتزايدة والتغييرات السياسية المتوقعة.



أما عن لبنان، فتوقعت عبد اللطيف أن يشهد البلد انتعاشاً اقتصادياً ملحوظاً، مؤكدة أن الرئيس اللبناني جوزيف عون سيحقق إنجازات كبيرة ستمكن لبنان من استعادة قوته العسكرية والاقتصادية. كما أشارت إلى أن لبنان سيشهد تحسناً في العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية والدول الدولية.



وفجرت عبد اللطيف مفاجأة من العيار الثقيل عندما توقعت أن يسلم "حزب الله" سلاحه للجيش اللبناني بعد توقيع اتفاقيات مع الدولة اللبنانية. وأكدت أن لبنان سيكون خاليًا من السلاح غير العسكري، مع فرض الجيش اللبناني السيطرة على المؤسسات كافة.



كما توقعت عبد اللطيف أن يشهد لبنان انخفاضًا كبيرًا في سعر صرف الدولار، وذلك نتيجة للاستثمارات القادمة إلى البلاد والمساعدات الخارجية المخصصة للجيش اللبناني.



وفي ختام حديثها، وجهت عبد اللطيف رسالة إلى أعداء مصر، محذرة إياهم من محاولات تهديد استقرار البلاد. وأكدت أن أي مؤامرة تهدف إلى زعزعة الأمن السياسي في مصر ستفشل بفضل السيادة المصرية وقوة الجيش المصري، الذي يمتلك القدرة على حماية أمن البلاد ومحو أي تهديدات قد تطالها.



