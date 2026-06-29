مأساة تهز تركيا.. كارثتان تضربان أسرة في دقائق

الوكيل الإخباري- شهدت ولاية دنيزلي غربي تركيا مأساة عائلية، بعدما توفيت طفلة تبلغ عامين إثر سقوطها في بركة مخصصة لري المحاصيل أثناء لعبها في أرض زراعية.



وبعد نقل الطفلة إلى المستشفى، فارقت الحياة متأثرة بالغرق.

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