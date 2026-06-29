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مأساة تهز تركيا.. كارثتان تضربان أسرة في دقائق

يس
تعبيرية
 
الإثنين، 29-06-2026 01:52 م

الوكيل الإخباري-   شهدت ولاية دنيزلي غربي تركيا مأساة عائلية، بعدما توفيت طفلة تبلغ عامين إثر سقوطها في بركة مخصصة لري المحاصيل أثناء لعبها في أرض زراعية.

وبعد نقل الطفلة إلى المستشفى، فارقت الحياة متأثرة بالغرق.

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وفي تطور مأساوي، صدم والدها والدتها بسيارته عن طريق الخطأ أثناء محاولته اللحاق بسيارة الإسعاف، ما أدى إلى إصابتها بجروح، فيما أكدت التقارير أن حالتها مستقرة.

وفتحت السلطات التركية تحقيقًا في ملابسات الحادثة.

 
 


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