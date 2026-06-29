مأساة تهز تركيا.. كارثتان تضربان أسرة في دقائق

وبعد نقل الطفلة إلى المستشفى، فارقت الحياة متأثرة بالغرق.
وفتحت السلطات التركية تحقيقًا في ملابسات الحادثة.
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